Unterwäsche auf der E-ID? Bundesrat muss absurde Frage beantworten

Am Sonntag stimmt die Stimmbevölkerung über das E-ID-Gesetz ab. Keystone

Mit einer ungewöhnlichen Frage zur Unterhosengrösse sorgte FDP-Nationalrat Olivier Feller in der E-ID-Debatte für Stirnrunzeln. Der Bundesrat stellte jedoch klar: Auf der digitalen Identität sind ausschliesslich amtliche Daten gespeichert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Olivier Feller (FDP/VD) fragte im Nationalrat, ob auf der neuen E-ID sogar intime Daten wie die Unterwäschegrösse gespeichert würden.

Der Bundesrat stellte klar: Erfasst werden einzig amtliche Angaben wie Name, Geburtsdatum oder AHV-Nummer. Mehr anzeigen

FDP-Nationalrat Olivier Feller (VD) wollte es schwarz auf weiss wissen: Werden auf der künftigen E-ID auch intime Angaben wie etwa die Unterwäschegrösse gespeichert? Seine Frage stellte er am Montag in der Fragestunde des Nationalrats.

Die Antwort des Bundesrats fiel unmissverständlich aus: «Nein, die E-ID enthält keine solchen Angaben.» Sie speichere ausschliesslich amtliche Daten wie Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität, Heimatort, Foto und AHV-Nummer – ergänzt durch technische Angaben wie Ausstellungs- und Ablaufdatum.

FDP-Politiker stimmte dem Gesetz zu

Eigentlich hätte Feller die Antwort kennen können: Schon im Dezember 2024 hatte das Parlament das E-ID-Gesetz verabschiedet. Damals sass er im Rat, unterstützte das Projekt und stimmte dem Gesetz zu. In Artikel 15 ist klar geregelt, welche Informationen die digitale Identität umfasst. Von Konsum- oder Körperdaten ist dort bis heute keine Rede.

Auf Anfrage von blue News erklärt Feller, er habe mit seiner «konkreten und bodenständigen Frage zu einer faktenbasierten Diskussion beitragen» wollen. Viele Menschen seien durch die «sehr polemische Gegenkampagne» verunsichert. «Ich bin froh, dass der Bundesrat das in meiner Frage erwähnte Bedenken ausräumen konnte», sagt er.

Olivier Feller, Nationalrat der FDP Waadt, wollte mit einer Unterhosen-Frage Fakten schaffen. Keystone

Bundesrat warnt vor Folgen bei E-ID-Missbrauch

Hintergrund seiner Intervention: Bundesrätliche Aussagen im Parlament haben besonderes Gewicht. Sollten nach einer allfälligen Einführung der E-ID tatsächlich intime Daten gespeichert oder missbraucht werden, könnte man sich auf diese Antworten berufen – und politische Konsequenzen fordern.

E-ID-Gegner Jonas Sulzer, Co-Präsident der Organisation «Digitale Integrität Schweiz», reagierte in den sozialen Medien schmunzelnd auf Fellers Vorstoss. Zugleich warnte er, dass Webshops wie Zalando theoretisch «ein Unterhosengrössen-Zertifikat in die Swiyu-App ausstellen und dabei an die E-ID anknüpfen» könnten – Informationen also, die zwar nicht Teil der E-ID sind, aber über andere Wege erhoben werden könnten.

Der Bundesrat hielt in seiner Antwort ausdrücklich fest: Bekleidungshersteller haben keinerlei gesetzliche Grundlage, eine E-ID zu verlangen. Zudem existieren klare Verfahren, um Missbrauch zu melden und zu verhindern.

Das steht laut E-ID-Gesetz in der digitalen Identität amtlicher Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Heimatort, Geburtsort, Nationalität, Gesichtsbild, AHV-Nummer;

Sie enthält zudem die folgenden Daten: Nummer der E-ID, Ausstellungs- und Ablaufdatum, Angaben zum Ausweis, der im Ausstellungsprozess verwendet wurde (insbesondere Typ und Ablaufdatum des Ausweises), Angaben zum Ausstellungsprozess. Mehr anzeigen