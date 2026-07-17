Am Donnerstagabend wüten über der Schweiz heftige Gewitter. In manchen Regionen hinterlassen die Unwetter besonders heftige Spuren.

Am Donnerstagabend wüten über der Schweiz heftige Gewitter. In manchen Regionen hinterlassen die Unwetter besonders heftige Spuren.

Sturm in Ballwil LU Am Donnerstagabend wüten über der Schweiz heftige Gewitter. In manchen Regionen hinterlassen die Unwetter besonders heftige Spuren.

Darum geht’s Heftige Gewitter haben am Donnerstagabend vor allem im Kanton Zürich grosse Schäden angerichtet.

In Illnau-Effretikon rissen Windböen Teile eines Hausdachs weg und begruben ein parkiertes Auto unter den Trümmern.

Feuerwehr und Rettungskräfte standen wegen Hunderten Notrufen im Dauereinsatz. Zusammenfassung erstellt mit

Die heftigen Gewitter vom Donnerstagabend haben in mehreren Regionen der Schweiz deutliche Spuren hinterlassen. Besonders stark betroffen war der Kanton Zürich.

In Illnau-Effretikon rissen starke Windböen Teile eines Hausdachs ab. Die Trümmer stürzten auf ein parkiertes Auto und begruben es teilweise unter sich, wie die Blaulicht-Agentur BRK News berichtet. Weitere Informationen zu möglichen Verletzten lagen zunächst nicht vor.

Teile des Dachs begruben ein Auto. BRK News

Auch in Volketswil ZH wüteten die Unwetter. Mitten in einem Wohnquartier wurde ein Baum entwurzelt.

Der Baum wurde entwurzelt. blue News Leserreporter

In Fällanden ZH wütete das Unwetter fast eine halbe Stunde. Hier kam es zu heftigen Hagelschauern.

00:42

Die Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich nahm am Abend rund 550 Notrufe entgegen, wie sie auf X mitteilt. Die Feuerwehr im ganzen Kanton musste 286 Einsätze leisten, zumeist wegen Wasser in Gebäuden. Aber auch umgestürzte Bäume waren ein häufiges Phänomen.

Eine Gewitterzelle erfasst Dübendorf ZH. BRK News

Auch die Ostschweiz wurde heftig erwischt. Starker Hagel ging etwa in Frauenfeld nieder.

00:22

Auch in Wigoltingen TG und weiteren Regionen der Ostschweiz blieb nichts trocken.

Heftige Niederschläge in Wigoltingen TG. BRK News

Mehrere Gewitterzellen entluden sich auch über der Zentralschweiz. Ein blue News Leserreporter filmt, wie sich das Unwetter unter anderem auf seinem Balkon entlädt.

00:34

Eindrückliche Aufnahmen vom Rossberg an der Grenze zwischen Zug und Schwyz gelangen einem Leser am Donnerstagabend.