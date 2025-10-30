  1. Privatkunden
Baustreit in Rüschlikon ZH Uralter Baum soll Luxusprojekt weichen – Anwohner gehen auf Barrikade

Dominik Müller

30.10.2025

Rüschlikon liegt am linken Ufer des Zürichsees.
Rüschlikon liegt am linken Ufer des Zürichsees.
Symbolbild: Keystone

Darf ein geschützter Ahorn einem luxuriösen Neubau weichen? In Rüschlikon streiten sich Anwohner, Behörden und Gerichte – der Fall endet in Lausanne.

Dominik Müller

30.10.2025, 11:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Rüschlikon ZH tobt ein Streit um ein Bauprojekt, weil ein geplanter Neubau einen geschützten, hundertjährigen Ahorn gefährden könnte.
  • Anwohner kritisieren den Schutzvertrag als unzureichend und rechtswidrig und wehren sich gegen das Projekt vor Gericht.
  • Nachdem kantonale Instanzen die Beschwerden abgewiesen haben, liegt der Fall nun beim Bundesgericht.
Mehr anzeigen

In Rüschlikon ZH macht ein Bauprojekt Schlagzeilen. Im Zentrum: ein geschützter, hundertjähriger Ahorn. Weil ein geplantes Mehrfamilienhaus zu nah an den Baum rücken würde, wehren sich Anwohner bis vor Bundesgericht, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Der mächtige Bergahorn steht neben einem alten Chalet in einem ruhigen Quartier. Das Haus soll abgerissen und bis 2027 durch ein Mehrfamilienhaus mit vier luxuriösen Eigentumswohnungen und Seesicht ersetzt werden.

Doch rund um den Baum ist ein erbitterter Rechtsstreit entbrannt. Mehrere Anwohner befürchten gemäss «Tages-Anzeiger», der Neubau gefährde den geschützten Ahorn. Sie kritisieren, der 2022 geschlossene Schutzvertrag sei ungenügend und rechtswidrig, weil er den Baumschutz zu stark ans Bauprojekt koppelt.

Gerichte weisen Beschwerde ab

Zudem falle die Wurzelschutzzone zu klein aus, und das Gebäude komme dem Baum zu nahe. Auch das bestehende Chalet, so ihre Meinung, hätte wegen seines Beitrags zum Ortsbild erhalten bleiben müssen.

Das Verwaltungsgericht Zürich wies die Beschwerden jedoch ab – wie zuvor schon das Baurekursgericht. Laut Urteil seien alle Verfahren korrekt koordiniert worden. Projektbezogene Schutzverträge seien im Kanton üblich, und die Gemeinde habe sich auf ein Fachgutachten gestützt. Ziel sei es, den Lebensraum des Baums zu bewahren, nicht zu erweitern.

Fall landet vor Bundesgericht

Auch der Abriss des Chalets sei rechtens, da das Haus aus den 1920er-Jahren architektonisch unauffällig sei und 2017 bewusst nicht ins Inventar aufgenommen wurde.

Ganz beendet ist der Streit aber nicht: Die Anwohner haben beide Urteile ans Bundesgericht weitergezogen. Nun muss das höchste Schweizer Gericht entscheiden, ob der alte Ahorn tatsächlich sicher ist – oder ob der Neubau seine Wurzeln gefährdet.

