Der 29-jährige Orang-Utan Djarius litt unter gesundheitlichen Problemen. Daher entschied sich der Zoo Zürich, ihn einzuschläfern. Zoo Zürich

18 Jahre lang lebte er im Zoo Zürich, jetzt musste Orang-Utan-Männchen Djarius eingeschläfert werden. Was genau die Ursache für die gesundheitlichen Probleme des 29-jährigen Tiers war, ist noch unklar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Trauer im Zoo Zürich: Orang-Utan-Männchen Djarius wurde eingeschläfert.

Das 29-jährige Tier zeigte Ende Januar plötzlich Krankheitssymptome.

Auch nach intensiven Untersuchungen konnten keine Auffälligkeiten erkannt werden.

Weil sich Djarius' Zustand dramatisch verschlechterte, fiel der Entscheid, ihn einzuschläfern. Mehr anzeigen

Am 22. Januar habe man erstmals Krankheitssymptome beim Sumatra-Orang-Utan Djarius entdeckt. «Er frass kaum noch, zeigte sich schlapp und hatte Nasenbluten. Die daraufhin durchgeführte tiermedizinische Untersuchung brachte keinen klaren Befund», schreibt der Zoo Zürich auf seiner Website.

Das Orang-Utan-Männchen lebte seit 2006 im Zoo Zürich und zeugte in dieser Zeit sieben Jungtiere. Insgesamt fünf Weibchen und zwei Männchen. Djarius kam 1994 im Zoo Dresden zur Welt. Mit vier Jahren zog er in den Zoo Dortmund um, danach kam er in die Schweiz.

Nach 18 Jahren als Teil der Orang-Utan-Gruppe trauert der Zoo Zürich nun um Djarius, der 29 Jahre alt wurde.

Auch intensive Check-ups konnten die Ursache für Djarius' Erkrankung nicht offenlegen. Nun laufen pathologische Untersuchungen am Universitären Tierspital Zürich. Zoo Zürich / Sandro Schönbächler

Der Entscheid, Djarius einzuschläfern, fiel, nachdem sich keine Verbesserung hinsichtlich seines Gesundheitszustands einstellte. Es wurde eine Endoskopie durchgeführt, das Blut untersucht, Röntgenaufnahmen gemacht und durch einen Spezialisten per Ultraschall das Herz genauer betrachtet, doch es konnten keine Auffälligkeiten erkannt werden.

Djarius hatte keine Vorerkranungen

Der Zustand von Djarius habe sich trotz intensiver tiermedizinischer Betreuung stündlich dramatisch verschlechtert. «Der Orang-Utan war nicht mehr ansprechbar und zeigte keinerlei Reaktion mehr auf äussere Reize. Er atmete schwer, hatte Lähmungserscheinungen und war insgesamt stark reduziert», so heisst es auf der Zoo-Zürich-Seite.

Welche Ursache der Erkrankung von Djarius zugrunde liegt und woher deren plötzliches Erscheinen kam, versucht man nun in pathologischen Untersuchungen am Universitären Tierspital Zürich aufzuklären. Vorerkrankungen habe Djarius keine gehabt.