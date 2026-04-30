Die Kantonspolizei Zürich stand am Morgen im Einsatz. KEYSTONE

Ein Einbruch in Urdorf ZH endet in einer spektakulären Verfolgungsjagd über mehrere Autobahnen. Zwei mutmassliche Autodiebe flüchten mit gestohlenen Luxusfahrzeugen – einer wird nach einem Crash verhaftet, der andere ist weiterhin auf der Flucht.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Männer brachen in Urdorf in einen Garagenbetrieb ein und flüchteten mit gestohlenen Fahrzeugen über die Autobahnen.

Einer der Täter wurde nach einem Selbstunfall bei Zürich-Seebach verhaftet, der zweite konnte zu Fuss entkommen.

Die Polizei geht von einem Raserdelikt aus und ermittelt wegen mehrerer schwerer Verkehrsverstösse. Mehr anzeigen

Eine nächtliche Verfolgungsjagd hat sich am Donnerstagmorgen im Raum Zürich über mehrere Autobahnen gezogen. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, begann alles kurz nach 2 Uhr mit einem Einbruch in einen Garagenbetrieb in Urdorf.

Zwei Männer verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten die Schlüssel von zwei hochpreisigen Fahrzeugen. Anschliessend flüchteten sie mit einem Personenwagen und einem Van in Richtung Autobahn.

Verdächtige Fahrt löst Polizeieinsatz aus

Gegen 5.20 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen ein. Automobilisten berichteten von zwei Fahrzeugen ohne Kontrollschilder, die mit hoher Geschwindigkeit auf der A3 unterwegs waren.

Einsatzkräfte konnten die Fahrzeuge schliesslich beim Anschluss Urdorf-Nord lokalisieren. Als die Polizei die Lenker kontrollieren wollte, ergriffen diese die Flucht und rasten durch den Gubristtunnel in Richtung St. Gallen.

Dabei kam es bereits zu ersten Kollisionen. Der Fahrer des Personenwagens streifte laut Polizei ein anderes Fahrzeug, setzte seine Fahrt jedoch mit hohem Tempo fort.

Flucht endet mit Crash im Tunnelbereich

Die Verfolgung endete schliesslich bei der Autobahnausfahrt Zürich-Seebach. Dort verlor der Lenker des Personenwagens in einer Kurve die Kontrolle und prallte in einen Pfeiler beim Tunnelportal. Das Fahrzeug kam zum Stillstand, der Fahrer konnte vor Ort festgenommen werden.

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 19-jährigen Franzosen. Er wird nach Angaben der Polizei der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Parallel dazu ereignete sich auf der Autobahn ein weiterer Unfall. Der zweite Täter verursachte mit dem gestohlenen Van eine Auffahrkollision, bei der eine Automobilistin verletzt wurde.

Anschliessend setzte er seine Flucht zu Fuss fort und konnte bislang nicht gefasst werden. Die Fahndung läuft weiterhin.

Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten geht die Polizei von einem möglichen Raserdelikt aus. Zudem stehen die beiden Männer im Verdacht, während ihrer Flucht mehrere schwere Verkehrsverstösse begangen und andere Verkehrsteilnehmende gefährdet zu haben.

Die Ermittlungen dauern an.