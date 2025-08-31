Sahgal: «Oberstes Gericht stellt Trump keinen Blankoscheck aus»

Zoll-Urteil schwächt USASahgal: «Oberstes Gericht stellt Trump keinen Blankoscheck aus»
31.8.2025 - 12:33
Das Urteil des US-Berufungsgerichts zu den Zöllen schwächt laut dem Chef der Schweiz-US-Handelskammer die Position der US-Regierung gegenüber der Schweiz. Diese will Trump offenbar weiter entgegenkommen.
31.08.2025, 12:33
Die Schweiz will den US-Zoll von 39 % durch ein neues Angebot senken und bietet im Gegenzug möglicherweise den Verzicht auf eine Digitalsteuer an.
Ein US-Gerichtsurteil stellt die bisherige rechtliche Grundlage für solche Zölle infrage, was Washington unter Zeitdruck setzt und der Schweiz eine stärkere Verhandlungsposition verschaffen könnte.
Der US-Supreme Court muss nun entscheiden, ob die Regierung weiterhin Notstandsgesetze für Zölle nutzen darf – das Urteil ist offen und könnte weitreichende Folgen für die Handelspolitik haben.
Die Schweiz habe ihr optimiertes Angebot nach Washington geschickt. «Das Ziel ist klar: Der Zoll von 39 Prozent muss möglichst rasch und stark gesenkt werden», sagte Sahgal in einem am Sonntag von der «NZZ am Sonntag» veröffentlichten Interview.
Doch setze das Urteil die US-Administration unter zeitlichen Druck. «Wenn der Supreme Court die bisherige Rechtsgrundlage einschränkt oder gar für nicht anwendbar erklärt, bevor die Schweiz einen Deal mit den USA abschliesst, wird alles komplizierter für Washington», sagte er. Die US-Regierung müsste dann eine neue Rechtsgrundlage für die Zölle gegen die Schweiz finden.
Hintergrund ist ein Entscheid eines US-Berufungsgerichts, das dem Präsidenten am Freitag (Ortszeit) die Befugnis absprach, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz weitreichende Zölle auf Importprodukte zu verhängen.
Sahgal: Urteil schwächt Position der USA
Die Schweizerisch-US-amerikanische Handelskammer geht laut Sahgal davon aus, dass die Zölle auf die Schweiz im Urteil mitgemeint sind, dass die USA diese also nicht erheben dürfen. Die Entscheidung des Berufungsgerichts tritt aber nicht vor dem 14. Oktober in Kraft. Der US-Regierung bleibt damit Zeit, vor den Obersten Gerichtshof zu ziehen. Trump kündigte diesen Schritt umgehend an.
Sollte der Supreme Court die bisherige Rechtsgrundlage einschränken, müsste die US-Regierung ihre Zollpolitik überdenken. Dies könnte die Verhandlungsposition der Schweiz stärken, da Washington gezwungen wäre, eine neue Rechtsgrundlage zu finden.
Wann und wie der Supreme Court entscheiden wird, ist offen. Sahgal rechnet nicht damit, dass der Oberste Gerichtshof dem US-Präsidenten einen Blankoscheck ausstellen wird – auch wenn der Gerichtshof eine konservative Mehrheit hat. Der Chef der Handelskammer hält es für möglich, dass das Gericht eine eingeschränkte Anwendung des Notstandgesetzes als Basis für Zölle erlaubt.
US-Ökonom: Nicht Gerichte, sondern Wähler können Trump umstimmen
Ein anderer Experte sieht nicht die Gerichte in der Rolle, Trumps Zöll-Kampagne in die Schranken zu weisen, sondern dessen Wähler*innen.
Richard Baldwin, Ökonom an der IMD Business School, erwartet, dass Trump pragmatisch auf den innenpolitischen Druck reagieren wird. Steigende Preise für Alltagsprodukte könnten Trump dazu bewegen, die Zölle zu senken, um seine Wählerbasis zu schützen.
Baldwin prognostiziert, dass Trump im Vorfeld der Zwischenwahlen 2026 Zölle reduzieren könnte, um die Belastung für die Verbraucher zu verringern.
Umstrittenes Angebot: Digitalsteuer als Verhandlungsmasse
Die Schweiz hat bereits ein optimiertes Angebot nach Washington geschickt, um den Zoll von 39 Prozent zu senken. Laut «NZZ am Sonntag» soll darin von der Verzicht auf eine Digitalsteuer gegen die US-Tech-Konzerne enthalten sein.
Ein solcher Schritt ist besonders umstritten. Einerseits agiert Präsident Trump mit seiner vor einigen Tagen geäusserten Drohung, Länder zu bestrafen, die Digitalsteuern erheben, direkt im Interesse der ihm mehrheitlich weiterhin gewogenen Tech-Giganten. Anderseits sind im Eidgenössischen Parlament mehrere Vorstösse hängig, die eine solche Digitalsteuer verlangen.
Generell ist die Linke tendenziell für eine Digitalsteuer, weil die grossen Tech-Konzerne praktisch steuerfrei grosse Gewinne einfahren, wie auch, um deren aus ihrer Sicht demokratiegefährdende Wirkung einzudämmen. Gegen die Besteuerung ist die Rechte, einerseits um Trump nicht zu reizen, anderseits aus grundsätzlicher Ablehnung neuer staatlicher Abgaben.
Die Unsicherheit rund um Trumps Zölle bleibt gross. Und es würde nicht überraschen, wenn diese Sache noch vor dem Inkrafttreten des Urteils des Berufungsgerichts weitere Wendungen nähme.
