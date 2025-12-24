  1. Privatkunden
Hinweis sorgt für Schmunzler US-Botschaft in Bern schliesst an Weihnachten und huldigt Trump dafür

Sven Ziegler

24.12.2025

Die US-Botschaft in Bern. (Symbolbild)
Die US-Botschaft in Bern. (Symbolbild)
KEYSTONE

Die US-Botschaft in Bern bleibt über Weihnachten geschlossen – nichts Ungewöhnliches. Für Aufmerksamkeit sorgt allerdings die Begründung: Verantwortlich sei Präsident Donald Trump.

,

Sven Ziegler, Petar Marjanović

24.12.2025, 09:37

24.12.2025, 09:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die US-Botschaft in Bern bleibt vom 24. bis 26. Dezember geschlossen.
  • Der Hinweis sorgt für Schmunzeln, weil Präsident Trump ausdrücklich dafür «gedankt» wird.
  • Weihnachtsschliessungen sind bei Botschaften üblich, die Formulierung aber eher selten.
Mehr anzeigen

Die US-Botschaft in Bern bleibt vom 24. bis 26. Dezember geschlossen. Der Grund ist wenig überraschend: Weihnachten. Aufmerksamkeit erregt allerdings die Art und Weise, wie die Schliessung kommuniziert wird.

Auf einem festlich gestalteten Hinweis bedankt sich die Botschaft ausdrücklich beim aktuell amtierenden Präsidenten Donald Trump dafür, dass die Vertretung der Vereinigten Staaten in Bern über die Feiertage geschlossen bleibt. «Thanks to President Trump», heisst es dort – garniert mit weihnachtlicher Schleife.

Nur: Die US-Botschaft hätte auch ohne Donald Trump über die Weihnachtstage geschlossen. So kommunizierte die Botschaft bereits im vergangenen Jahr, als das Land noch von Joe Biden regiert wurde, dass man vom 24. bis 26. Dezember geschlossen habe – allerdings in deutlich nüchternerem Ton.

Diplomatische Vertretungen sind über Weihnachten traditionell geschlossen, Notfälle werden in der Regel über Bereitschaftsdienste abgedeckt. Dass die Mitteilung als Dankeskarte an den Präsidenten genutzt wird, ist neu. 

Dass Diplomaten und hochrangige Vertreter dem aktuellen US-Präsidenten Honig ums Maul schmieren, ist indes nicht neu. So schmeichelten Trump-Minister ihrem Chef auch an den Kabinettssitzungen. «Ich könnte nicht stolzer darauf sein, wie Sie es geschafft haben, Sir!», sagte etwa Handelsminister Howard Lutnik Anfang Dezember. «Sie haben das beste Kabinett erschaffen. Es ist eine Freude, an diesem Tisch zu sitzen.»

Late Night USA. Trump ist wieder eingeschlafen – Jimmy Kimmel weiss warum

Late Night USATrump ist wieder eingeschlafen – Jimmy Kimmel weiss warum

