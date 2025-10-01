US-Handelsminister inszeniert sich im TV – auf Kosten der Schweiz

Howard Lutnick gibt sich gerne überlegen. (Archivbild) Bild: sda

US-Handelsminister Howard Lutnick gibt einem US-Sender mit dickem Grinsen ein Interview, indem er betont den starken Mann markiert. Dafür macht er andere Länder klein – auch die Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Handelsminister Howard Lutnick hat ein TV-Interview gegeben.

Nachdem er viel Lob seitens der Reporterin angenommen hatte, kam er auf den Zollstreit mit der Schweiz zu sprechen.

Lutnick sprach von einer «Präsidentin der Schweiz», die immer sage, «wir sind ein kleines Land» und auf einen Deal wie den der USA mit Grossbritannien poche.

Erst müsste die Beziehung zur Schweiz aber repariert werden, so Lutnick. Dazu müsse das Land erst «verstehen: Man muss mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zusammenarbeiten».

Vor einem Monat noch hatte Lutnick eine baldige Einigung mit der Schweiz in Aussicht gestellt. Mehr anzeigen

Das wirtschaftliche Verhältnis zwischen der Schweiz und den USA ist mehr als angespannt. Seit Trumps «Zollhammer» im August, der die Zölle auf Schweizer Produkte von 10 auf 39 Prozent anhob, hofft der Bundesrat auf die Verhandlung eines neuen Deals, vergleichbar mit dem Grossbritanniens (Zollsatz: 10 Prozent).

Eine zentrale Figur in der Affäre ist der amerikanische Handelsminister Howard Lutnick. Der inszeniert sich wie sein Vorgesetzter Donald Trump gerne als unangreifbare Autoritätsfigur, die um ihre Stärke weiss und diese zu ihrem Vorteil einsetzt.

Lob von der Reporterin, breites Grinsen beim Minister

So auch jüngst bei einem Interview für den US-Nachrichtensender News Nation. Das begann die Reporterin des Senders in erster Linie mit Lob. Er habe «grossartige Handelsabkommen abgeschlossen, wirklich beeindruckende Sachen». Ob man wohl «etwas Neues am Horizont» verkünden könne?

Lutnick konnte sich bei seiner Antwort das Grinsen kaum verkneifen: «Da gibt es die Schweiz-Frage», öffnet er seine Offensive, spricht von der «Schweizer Präsidentin» und meint damit Karin Keller-Sutter, Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements. «Wir sind ein kleines Land. Wir wollen den UK-Deal», habe sie gesagt.

Schweiz dazu aufgerufen, mit Trump zu kooperieren

«Wissen Sie, warum sie ein kleines, reiches Land sind? Weil sie uns Waren im Wert von 40 Milliarden Dollar zusätzlich verkaufen», führt der Handelsminister aus und fügt hinzu: «Wir müssen das in Ordnung bringen.» An seiner eigenen Überlegenheit sowie der seines Vorgesetzten lässt Lutnick keine Zweifel aufkommen.

Ländern wie die Schweiz müssten «das verstehen, wenn sie an den US-Verbraucher verkaufen wollen: Man muss mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zusammenarbeiten». Lutnick macht die Schweiz klein, um sich und Donald Trump zu erhöhen – ein Muster, das sich in der Handelspolitik der USA spiegelt.

Anfang September hatte Lutnick noch Hoffnungen geäussert, es würde bald einen Deal mit der Schweiz geben. Diese werde «im Laufe der Zeit ihren Weg finden». Details nannte er keine. Seine neuesten Äusserungen säen nun Zweifel an der Substanz seiner Aussage.