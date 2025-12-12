US-Influencer feiert Schweizer Tankstelle ab – damit ist er nicht allein

US-Influencer Colin Smith ist begeistert von Schweizer Tankstellen. Bild: Keystone

US-Influencer Colin Smith zeigt sich begeistert von der Schweiz – besonders von ihren Tankstellen und Brunnen. Mit seiner Faszination ist er nicht allein: Laut dem Bundesamt für Statistik verzeichnete das Land 2025 einen neuen Besucherrekord.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der US-Influencer Colin Smith ist begeistert von der Schweiz.

Auf Instagram zeigt er Tankstellen mit frischen Lebensmitteln und Trinkwasserbrunnen. Aus dem Staunen kommt er dabei kaum mehr heraus.

Colin Smith ist nicht der einzige Influencer und Amerikaner, der in der Schweiz Ferien macht.

Die Schweizer Hotellerie verzeichnet in der Sommersaison 2025 den dritten Besucherrekord in Folge, wie das Bundesamt für Statistik (Bfs) am Montag mitteilte.

Die Zahl der Logiernächte aus dem Ausland stieg um 2,4 Prozent auf den Höchstwert von 13,4 Millionen. Besonders deutlich war das Wachstum bei den amerikanischen Gästen. Mehr anzeigen

Der US-Influencer Colin Smith verbringt derzeit seine Ferien in der Schweiz. Auf Instagram teilt er mit seinen Follower*innen begeistert, was er hier entdeckt – und was es in seiner Heimat Amerika so nicht gibt.

Beispielsweise freut er sich extrem über die Tankstellen hierzulande: «Wir haben an einer Tankstelle in der Schweiz angehalten. Das haut mich um», sagt er in die Kamera und kommt aus dem Staunen kaum heraus.

«Sie haben frisches Gemüse aus der Region. Schaut euch das an», sagt Smith überrascht. «Die haben Pasta. Ich habe mir Sushi geholt und ein Hühnchen. Schau dir das an: Obst! Stell dir vor, wir hätten das in Amerika. Niemand wäre jemals dick», findet er zum Schluss.

«Alles grossartig, bis man den Preis für eine Wasserflasche sieht», merkt ein Nutzer in den Kommentaren an. «Überall ist es besser als in Amerika. Schön, wie sie sich um ihre Menschen kümmern», findet ein anderer Nutzer.

Nicht nur die Tankstelle beeindruckt Smith, auch die frei zugänglichen Brunnen in Zürich. «Ich sah eine Gruppe von Menschen, die zu diesem Brunnen kamen und daraus Wasser tranken», sagt Smith und probiert ebenfalls einen Schluck vom Wasser.

Auf Smiths Reaktion schreibt ein Nutzer unter dem Video: «Wir haben hier sauberes Wasser, alles ist gut, Bruder – wir sind nicht in Amerika.» Ein anderer ergänzt: «Bro, ich war gerade dort – das Wasser ist wirklich top.»

«Die Schweiz hat an Beliebtheit zugenommen»

Colin Smith ist nicht der einzige Influencer, der derzeit in der Schweiz Ferien macht. In den sozialen Medien häufen sich Videos von Content-Creator*innen, die beispielsweise den Weihnachtsmarkt auf dem Zürcher Sechseläutenplatz oder am Hauptbahnhof besuchen.

Schon im Sommer zog es zahlreiche Influencerinnen und Influencer in die Schweiz. Auf ihren Social-Media-Kanälen teilten sie Videos von Wanderungen durch die imposanten Alpen oder vom Schwimmen in tiefblauen Seen.

«Die Schweiz hat als Ferien- und Reiseland an Beliebtheit zugenommen», schrieb eine Sprecherin von Schweiz Tourismus Mitte August auf Anfrage von blue News. «Das belegen die Hotellogiernächtezahlen, die vom Bundesamt für Statistik erhoben werden», heisst es weiter.

Doch dazu gehören nicht nur Gäste aus dem Ausland, sondern auch Einheimische. «Besonders stark ist der Anstieg sichtbar seit der Pandemie bei den einheimischen Gästen, die knapp 50 Prozent aller Hotellogiernächte ausmachen», so die Sprecherin.

Dritter Besucherrekord in Folge für Hotellerie

Wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte, verzeichnete die Schweizer Hotellerie in der Sommersaison 2025 bereits den dritten Besucherrekord in Folge.

In der Sommersaison 2025 (Mai bis Oktober) wurden insgesamt 25,1 Millionen Logiernächte gezählt. Ein Plus von 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Laut dem Bfs wurde erstmals die 25-Millionen-Grenze überschritten.

Die Zahl der Logiernächte aus dem Ausland stieg um 2,4 Prozent auf den Höchstwert von 13,4 Millionen. Besonders deutlich war das Wachstum bei den amerikanischen Gästen: Mit insgesamt 3,1 Millionen Logiernächten wurde der bisherige Sommerrekord übertroffen.

Mit 2,5 Millionen Logiernächten stellten Gäste aus den USA den grössten Teil der ausländischen Nachfrage – ein Zuwachs von 3,1 Prozent und der höchste Stand seit 1985.

Auch immer mehr Menschen aus Europa reisten in die Schweiz. Die europäische Nachfrage wuchs auf 6,9 Millionen Logiernächte. Dies wurde zuletzt 2013 erreicht. Auch Schweizer*innen reisten häufiger im eigenen Land: Die Zahl der inländischen Logiernächte stieg um 2,8 Prozent auf 11,7 Millionen.