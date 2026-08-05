Eine US-Influencerin kritisiert auf Instagram die «Strände» in der Schweiz und meint, in Kalifornien sei sie anderes gewöhnt. Können solche Videos dem Image der Schweiz schaden?

«Kann es kaum erwarten, zurückzugehen» US-Influencerin lästert über die Schweiz – schaden solche Videos dem Tourismus?

Darum geht’s Die US-Influencerin Amanda Ivanelli beklagt sich in einem Instagram-Video über ihren Schweiz-Trip und stört sich an steinigen Seezugängen, fehlender Strandatmosphäre und mangelnder Klimaanlage.

Sie sagt, sie sei aus Florida verwöhnt und könne es kaum erwarten, wieder in die USA zurückzukehren.

Schweiz Tourismus sieht darin keinen nachhaltigen Imageschaden, weil die Schweiz international klar als Alpen- und Seen-Destination positioniert sei. Zusammenfassung erstellt mit

Die Amerikanerin Amanda Ivanelli und ihre Familie waren vor wenigen Wochen auf einem sogenannten «Euro-Trip», so nennen Amerikaner*innen eine Reise durch Europa. Sie waren in Italien und machten auch Halt in der Schweiz.

Ivanelli ist Influencerin und hat alleine auf Instagram 1,8 Millionen Follower. Natürlich nimmt sie ihre Community auch mit in die Ferien und veröffentlicht regelmässig Videos von ihrem Urlaub.

Doch mit der Schweiz scheint Ivanelli nicht ganz glücklich zu sein. In einem ihrer Instagram-Videos sagt sie: «Ich bin an diesem Punkt des Europa-Trips, an dem die Leute normalerweise sagen: ‹Ich kann es kaum erwarten, hierherzuziehen.› Ich bin aber an einem Punkt, an dem ich denke: ‹Ich kann es kaum erwarten, wieder zurückzugehen.›»

Sie ergänzt: «Versteht mich nicht falsch, ich liebe Europa und den Euro-Summer, aber die Strände hier sind einfach nicht so richtig strandig.» Dann fügt sie hinzu: «Ich weiss ich bin verwöhnt, ich komme aus Florida.»

Sie zeigt kurz den «Strand» in Zürich und sagt: «Wie in Italien sind hier Steine.» Konkret filmt sie aber keinen Ort zum Verweilen, sondern lediglich den Zugang zum See.

Das Hotel habe ihr zudem erklärt, dass es zwei Pools gebe, in denen man schwimmen könne. Als sie – also ihr Mann und ihre Kinder – ankamen, haben sie jedoch feststellen müssen, dass es sich um einen «oberkörperfreien Pool nur für Frauen handle», sagt sie etwas ironisch in die Kamera. Gemeint ist hier der Frauenteil im Seebad Enge.

«In Amerika wäre das nie passiert»

Nebenbei kritisiert sie auch die Klimaanlagen hierzulande: «Wir sind in der Schweiz und 90 Prozent von allem hat kein Klimaanlage. Ich habe das Gefühl, wir sind in Amerika so verwöhnt, das wäre dort nie passiert.»

Am Strand hätte es zudem Stühle zum Hinsetzen geben sollen – nicht Steine. «Ich beschwere mich nicht, das ist einfach meine Sicht der Dinge», sagt sie zum Schluss. «Wir sind einfach so verwöhnt in den USA.»

Negative Social-Media-Videos über die Schweiz tauchen immer wieder auf. Aber haben sie auch einen Einfluss auf den Tourismus?

Schweiz als Alpen- und Seen-Destination positioniert

Ein messbarer negativer Einfluss auf das Image der Schweiz sei durch solche viralen Videos nicht zu erwarten, erklärt Jean-Claude Raemy, Leiter Unternehmenskommunikation bei Schweiz Tourismus, auf Anfrage von blue News.

Solche Videos seien Einzelfälle und würden in der Regel schnell als kurios oder missverständlich eingeordnet. «Die Schweiz ist international klar als Alpen- und Seen-Destination positioniert», so Raemy.

Zudem zeigten Gästebefragungen, Buchungszahlen und Image-Analysen von Schweiz Tourismus, dass das Bild der Schweiz im Ausland stabil und positiv sei. «Einzelne virale Missverständnisse ändern daran wenig», erklärt Raemy. «Die grosse Mehrheit der Reisenden weiss, was sie erwartet, und kommt auch genau deshalb zu uns.»

Reiseentscheidungen sollten auf verlässlichen Informationen und konkreten Angeboten beruhen, sagt Raemy. «Wer in die Schweiz reist, erwartet spektakuläre Natur, erstklassige Infrastruktur und vielfältige Erlebnisse, aber kein Meer.»

Keine nachhaltige Imagebildung

Nichtsdestotrotz sei Social Media ein wichtiger Kanal für die Schweiz. Auch Schweiz Tourismus nutze digitale Plattformen aktiv, um «authentische Einblicke zu geben und mit potenziellen Gästen in Dialog zu treten», heisst es weiter.

Das Image der Schweiz basiere zudem auf jahrzehntelanger Reputation, Mund-zu-Mund-Propaganda und klassischen Medienberichten. «Es wirken also viele Faktoren zusammen», so Raemy. Ein virales Video könne kurzfristig für Aufmerksamkeit sorgen, doch nachhaltige Imagebildung entstehe durch kontinuierliches Marketing, ein vielfältiges und qualitatives Angebot sowie zufriedene Gäste.

Schweiz Tourismus würde die sozialen Medien aufmerksam beobachten, aber nicht auf jedes Video mit einer offiziellen Stellungnahme reagieren. «Bei Bedarf setzen wir auf sachliche Klarstellung mit positiven Inhalten», so Raemy. «Kuriose Social-Media-Beiträge gehören leider zur digitalen Realität. Sie sind aber kein Gradmesser für die tatsächliche Gästezufriedenheit.»

«Das ist ein See!»

Auch in den Kommentaren stösst Ivanellis Anliegen bei vielen auf Unverständnis: «Warte mal, du beschwerst dich über einen ‹Strand› in der Schweiz? Das ist ein See! Wir haben so viele schöne Strände in Europa, vielleicht solltest du mal deine privilegierte Unterkunft verlassen und dir echte Orte ansehen», kommentiert eine Nutzerin.

Eine andere Person schreibt: «Du bist in der Schweiz und vergleichst ein Seeufer mit einem Strand am Ozean. Amerikaner sind wirklich ein eigenes Kapitel.»

«Das ist das amerikanischste Reel, das ich je gesehen habe», findet eine weitere Nutzerin.