US-Touristen lästern über europäisches Leitungswasser

In den USA ist gratis Leitungswasser üblich – hierzulande nicht. Das haben auch amerikanische Touristen bemerkt. Sie ziehen in den sozialen Medien über Europa her.

Viele US-Amerikaner sind überrascht von den Trinkgewohnheiten in Europa. Gibt es in den USA oft gratis Leitungswasser auf den Tisch, muss in Europa erst nach Leitungswasser gefragt werden. Nicht selten steht das Wasser dann auch auf der Rechnung.

Eine Texanerin, die durch Europa reiste, berichtete CNN, dass sie in Deutschland oft für Leitungswasser bezahlen musste. «In den USA wird einem sofort ein grosses Glas Wasser ohne Nachfrage hingestellt, egal ob man in einem schicken oder lässigen Restaurant ist», sagt sie. Nicht selten sei ihr auch Sprudelwasser serviert worden.

Sie bemerkte, dass andere Gäste meist Wein oder Bier tranken und kein Wasser serviert wurde.

Dieses Erlebnis teilte sie mit vielen anderen US-Touristen, die ihre Beobachtungen über europäische Trinkgewohnheiten zunehmend auf Social Media verbreiten. Ein TikTok-Video, das US-Urlauber auf der Suche nach Trinkwasser zeigt, ging viral. Darin heisst es, die Europäer würden «nicht an Wasser glauben.»

In den Kommentaren fällt die Kritik heftig aus. Viele wiesen darauf hin, dass Wasser in europäischen Städten überall verfügbar sei, oft auch an öffentlichen Trinkbrunnen.

In Europa ist es noch unüblich, in Restaurants kostenloses Leitungswasser zu bekommen. Während Restaurants in südlichen europäischen Ländern wie Spanien und Italien oft automatisch kostenloses Wasser anbieten, entscheiden hierzulande die Gastronomen selbst, ob und wie viel sie für Leitungswasser berechnen.