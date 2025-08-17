US-Zölle treffen Schweizer Traditionsfirma Victorinox hart

Ein Messer von Victorinox. Bild: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Die neuen 39-Prozent-Zölle in den USA stellen den wichtigsten Exportmarkt von Victorinox infrage. Firmenchef Carl Elsener spricht von einem «Schock» und fürchtet um die Wettbewerbsfähigkeit der Küchenmesser.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die neuen US-Strafzölle setzen Victorinox massiv unter Druck.

Firmenchef Carl Elsener spricht von einem «Schock» und warnt, dass besonders die Küchenmesser dadurch kaum mehr konkurrenzfähig seien.

Noch helfen Lagerbestände, doch langfristig prüft das Unternehmen Preisanpassungen und Teilverlagerungen einzelner Arbeitsschritte in die USA. Mehr anzeigen

Die neuen US-Strafzölle treffen auch die Schweizer Traditionsfirma Victorinox hart. Seit über 140 Jahren produziert das Unternehmen in Ibach SZ Küchen-, Berufs- und Taschenmesser. Die USA sind der wichtigste Exportmarkt – rund 13 Prozent des Gesamtumsatzes werden dort erzielt, bei Küchenmessern sogar 18 Prozent, schreibt die «SonntagsZeitung».

Victorinox-Chef Carl Elsener bezeichnet die ab sofort geltenden 39 Prozent Einfuhrzölle als «massive Herausforderung» für das Unternehmen. Besonders die Küchenmesser seien betroffen, da sie im direkten Wettbewerb mit Marken aus Deutschland oder Japan stünden und Preissteigerungen hier nur schwer durchsetzbar seien. «Bleiben die Tarife auf diesem Niveau, verlieren wir unsere Wettbewerbsfähigkeit», erklärt Elsener der Zeitung.

Bereits in den vergangenen Jahren habe der starke Franken die Margen belastet. Um die Folgen der Zölle abzufedern, prüft Victorinox Preiserhöhungen in den USA, will diese aber nur teilweise an die Kundschaft weitergeben. Zudem wird erwogen, einzelne Arbeitsschritte wie Reinigung oder Verpackung künftig in den USA vorzunehmen. Eine vollständige Verlagerung der Produktion ins Ausland schliesst Elsener jedoch aus.

Emotionalen Wert stärken

Während die Nachfrage nach dem ikonischen Taschenmesser stabil bleibt, sieht sich Victorinox gerade bei Alltagsprodukten im harten Preiswettbewerb. Fachleute weisen darauf hin, dass Firmen bei austauschbaren Gütern nur eingeschränkt höhere Preise durchsetzen können. Eine Möglichkeit sei, den emotionalen Wert der Produkte durch Marketing zu stärken – etwa mit Sondereditionen.

Noch profitiert Victorinox davon, Lagerbestände in den USA frühzeitig aufgestockt zu haben, heisst es in der «SonntagsZeitung». Preiserhöhungen will das Unternehmen deshalb erst Anfang nächsten Jahres vornehmen. Langfristig setzt Elsener auf eine Ausweitung der Märkte in Indien und Lateinamerika – und hofft, dass die Zölle nicht zur Dauerbelastung werden.