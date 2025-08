Die Schweiz wird laut Parmelin «besonders schlecht behandelt» Die Schweiz ist laut Wirtschaftsminister Guy Parmelin bei den durch die USA angekündigten Zölle «besonders schlecht behandelt» worden. Das sagte er gegenüber RTS. 01.08.2025

Die USA belegen Schweizer Exporte ab dem 7. August mit einem Strafzoll von 39 Prozent – so viel wie kaum ein anderes Land. Der Bundesrat spricht von einer schweren Belastung, die Wirtschaft schlägt Alarm.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA verhängen ab dem 7. August einen Strafzoll von 39 Prozent auf Schweizer Produkte – ein deutlich härterer Schritt als gegen andere Länder wie die Liechtenstein oder Grossbritannien.

Der Bundesrat konnte trotz intensiver Verhandlungen keine Einigung mit US-Präsident Trump erzielen, der auf das Handelsdefizit pocht.

In der Schweiz reagiert die Wirtschaft mit grosser Sorge, während politische Stimmen – etwa von den Grünen – härtere Gegenmassnahmen wie eine Digitalsteuer fordern. Mehr anzeigen

14.45 Uhr Schweizerisch-Amerikanische Handelskammer zeigt sich enttäuscht Die Schweizerisch-Amerikanische Handelskammer hat sich über die auf Schweizer Produkte verhängten Zölle von 39 Prozent enttäuscht gezeigt. Enttäuschend sei dies vor allem vor dem Hintergrund «der intensiven und konstruktiven Bemühungen auf höchster politischer und diplomatischer Ebene». Die Schweizer Regierung und der Privatsektor hätten «Hand in Hand gearbeitet, um die Schweiz als attraktiven Wirtschaftsstandort zu erhalten», teilte die Handelskammer am Freitag mit. Dies mit dem Ziel, Arbeitsplätze, Investitionen und die nationale Steuerbasis zu sichern und sich gleichzeitig konstruktiv mit den Anliegen der USA im internationalen Handel und bei Investitionen auseinanderzusetzen. Wie bei jeder Verhandlung gebe es «immer zwei Parteien, und die Ergebnisse hängen letztlich von beiden Seiten ab». Der nun durch den US-Präsidenten in Aussicht gestellte Zollsatz sei besonders nachteilig für den Schweizer Industriesektor, insbesondere für Unternehmen mit niedrigen Gewinnspannen. Die vergleichsweise niedrigeren Zölle, die anderen westlichen Volkswirtschaften zugestanden worden seien, und die Stärke des Schweizer Frankens, verschärften die Herausforderung für die Schweizer Exporteure zusätzlich. Die Gründe für die Zölle in der Höhe von 39 Prozent seien noch nicht ganz klar, teilte die Handelskammer weiter mit. Die plausibelste Erklärung sei der starke Anstieg des Schweizer Handelsüberschusses mit den Vereinigten Staaten. Diesen gab die Handelskammer mit einem Plus von 56 Prozent im Vergleich zwischen 2024 und 2023 an.

14.30 Uhr Die Schweiz wird laut Parmelin «besonders schlecht behandelt» Die Schweiz ist laut Wirtschaftsminister Guy Parmelin bei den durch die USA angekündigten Zölle «besonders schlecht behandelt» worden. Der Bundesrat werde sich sehr schnell wieder mit der Frage befassen, um zu verstehen, «was nicht funktioniert hat», was die USA und Donald Trump genau wollen, und ob es einen Handlungsspielraum gibt. In einem Interview mit dem Westschweizer Fernsehen RTS am Rande der 1. August-Feierlichkeiten räumte der Wirtschaftsminister ein, dass die Situation für die Schweiz «extrem schwierig» sei. «Natürlich wird es äusserst schwierig sein. Die Situation ist bereits heute schwierig.» Er verwies auf die Höhe der Steuern, die auf Schweizer Produkte erhoben werden, aber auch auf den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu den wichtigsten Partnern wie der Europäischen Union oder dem Vereinigten Königreich. Ihnen gehe es dabei viel besser. Der Bundesrat erklärte aber auch, dass die Schweiz schon sehr viele Krisen durchlebt und immer überwunden habe: «Die Behörden und die Bevölkerung haben immer gemeinsam Lösungen gefunden», sagte der Waadtländer. Nun sei es an der Zeit, «die Reihen zu schliessen»: «Wir haben – dieses Land hat – schon viele schwierige Krisen durchlebt. Wir haben sie immer überwunden. Wir haben immer Lösungen gefunden. Die Behörden und die Bevölkerung gemeinsam – ich denke, der Moment ist gekommen, die Zähne zusammenzubeissen. Heute feiern wir unseren Nationalfeiertag. Wir lassen uns davon nicht aus der Ruhe bringen.» Hier geht es zum RTS-Beitrag in voller Länge (auf französisch). Die Schweiz wird laut Parmelin «besonders schlecht behandelt» Die Schweiz ist laut Wirtschaftsminister Guy Parmelin bei den durch die USA angekündigten Zölle «besonders schlecht behandelt» worden. Das sagte er gegenüber RTS. 01.08.2025

13.41 Uhr Keller-Sutter schickt Trump eine Botschaft – ohne ihn zu nennen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat sich bei ihrer 1.-August-Rede auf dem Rütli nur vage zum Zollhammer aus den USA geäussert. Zwar sprach sie von einer kurzen Nacht und erwähnte ein Telefongespräch mit Donald Trump – doch wie die Schweiz auf die US-Strafzölle reagieren will, liess sie offen. Auch zur Strategie ihres Finanzdepartements oder zu möglichen nächsten Schritten sagte sie nichts. Dafür setzte sie auf leise Spitzen: «Verlässlichkeit ist die neue Währung», sagte sie in ihrer Rede – und: «Wir halten unser Wort.» Eine klare Botschaft in Richtung Trump. Seinen Namen nannte Keller-Sutter aber nicht. Keller-Sutter bei ihrer Rede auf dem Rütli. KEYSTONE Immerhin: Trump habe sich laut Keller-Sutter beeindruckt gezeigt, als sie ihm erklärte, dass die Schweiz bis ins Jahr 1291 zurückreicht. Zum Zollstreit sagte sie nur: Bei einem Sturm müsse man «aufstehen und weiterarbeiten». Mehr wollte sie an diesem Feiertag nicht dazu sagen.

13.37 Uhr Keller-Sutter: «Verlässlichkeit ist die neue Währung» In ihrer 1.-August-Rede auf dem Rütli hat Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter die Verlässlichkeit der Schweiz als zentrale Stärke betont. «Wenn die Schweiz ihr Wort gibt, steht sie dazu», sagte sie – gerade in unsicheren Zeiten sei das ein wertvolles Gut. Zum Schluss schlug sie den Bogen zurück zum Anfang ihrer Rede: Wie beim biblischen Turmbau zu Babel gebe es auch in der Schweiz viele Sprachen – doch im Gegensatz zur Sage sei die Geschichte des Landes vom Willen zum gegenseitigen Verständnis geprägt. Am Nationalfeiertag gehe es darum, sich auf das Verbindende zu besinnen: «Wir kommen zusammen, um unser Land zu feiern und stolz zu sein auf das, was uns eint.» Dann beendet Keller-Sutter ihre Rede überraschend rasch – ohne weitere Worte zum US-Zollstreit, ohne Zugabe. Mit den Worten «Es lebe die Eidgenossenschaft!» verabschiedet sie sich unter grossem Applaus.

13.31 Uhr Keller-Sutter: «Wir halten unser Wort» Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat auf dem Rütli zentrale Werte der Schweiz betont: Solidarität, Subsidiarität und Eigenverantwortung. Diese drei Prinzipien seien das Fundament des Erfolgsmodells Schweiz – auch in stürmischen Zeiten. «Bequemlichkeit ist kein Erfolgsrezept», sagte sie, und warnte davor, Verantwortung immer nach oben zu delegieren. Die Schweiz sei handlungsfähig, habe stabile Institutionen und könne das Wünschbare vom Notwendigen unterscheiden. «Wir halten unser Wort», sagte Keller-Sutter weiter – die Schweiz sei ein verlässlicher Partner.

13.24 Uhr Keller-Sutter kritisiert «Trend zum Zentralismus» In ihrer Rede auf dem Rütli hat Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter das föderalistische Fundament der Schweiz betont – und gleichzeitig vor einem schleichenden Zentralismus gewarnt. Die Vielfalt des Landes beruhe nicht nur auf Sprachen, sondern auch auf regionalen Traditionen und dem Prinzip der Subsidiarität: Probleme sollen möglichst auf lokaler Ebene gelöst werden. «Wir organisieren uns zunächst selbst als Individuum, als Familien oder Gemeinschaft. Wir machen in Vereinen mit und engagieren uns in der freiwilligen Arbeit.» «Die Tendenz zum Zentralismus ist unverkennbar», sagte Keller-Sutter mit Blick auf Entwicklungen in der Pandemie. Heute werde «rascher und reflexhafter nach dem Bund gerufen» als früher. Dabei sei es gerade die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern, die den Schweizer Staat stark mache – ob im Familienleben, in Vereinen oder in der Gemeindepolitik.

13.19 Uhr Keller-Sutter spricht zuerst zu Dialekten Mit einer Anekdote zum Turmbau von Babel und der Sprachvielfalt der Schweiz eröffnete Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter ihre 1.-August-Rede. Als ausgebildete Dolmetscherin zeigte sie sich fasziniert von der Vielfalt der Dialekte – und vom ersten Stück Brot: Für den Anschnitt gebe es in der Schweiz unzählige Wörter. Keller-Sutter lobte die sprachliche und kulturelle Vielfalt als Stärke: «Tatsächlich wäre es ein Leichtes, das Trennende in unserem Land zu betonen», sagte sie. Doch sie wolle lieber das Verbindende in den Vordergrund stellen. «Was uns verbindet, ist die Solidarität» – etwa beim Bergsturz von Blatten im Wallis.

13.12 Uhr «The One and Only Keller-Sutter» «The One and Only Keller-Sutter» – mit diesen Worten wurde die Bundespräsidentin soeben auf der Rütliwiese angekündigt. In ihrer Rede ging sie kurz auf den Zollkonflikt mit den USA ein: Sie habe US-Präsident Donald Trump am Telefon erklärt, dass heute der Bundesfeiertag sei. «Die Schweiz ist nicht zum ersten Mal in einem Sturm», sagte sie. Man müsse dann einfach weiterarbeiten. Am heutigen Tag solle man dieser Sache nicht viel Raum geben, sondern dem Land selbst: «Heute ist der Tag des Schweizer Volkes!»

13.01 Uhr Keller-Sutter beginnt gleich ihre Rede Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter wurde soeben feierlich auf der Rütliwiese begrüsst. Organisiert wurde die Bundesfeier von der Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft. Ihr Vertreter zeigte sich hocherfreut, dass Keller-Sutter «ausgerechnet an diesem Tag» hier spricht. Die Rütliwiese gilt als symbolischer Geburtsort der Schweiz: Hier sollen sich laut Überlieferung 1291 die Vertreter von Uri, Schwyz und Unterwalden zum Rütlischwur getroffen haben. Rütlischwur, Reden, Feuerwerke Was feiert die Schweiz am 1. August? 7 Fragen und 1 Bonus Die schlechten Nachrichten aus den USA scheinen die Stimmung von Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter nicht völlig zu trüben. Fotos der Agentur Keystone zeigen, wie sie auf der Rütliwiese lächelnd den Gästen zuwinkt, bevor sie die Bühne betritt. Fotos der Agentur Keystone zeigen, wie sie auf der Rütliwiese lächelnd den Gästen zuwinkt, bevor sie die Bühne betritt. KEYSTONE

12.34 Uhr Keller-Sutter spricht um 13 Uhr Bundespräsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter wird um 13 Uhr ihre Bundesfeier-Rede auf dem Rütli abhalten. Der «Blick» schreibt dazu in boulevardesker Manier: «Die Symbolik könnte kaum brutaler sein. Vom ‹Art of the Deal› zu ‹Än-Art-kein-Deal›». Die Bundespräsidentin ist auf dem Rütli angekommen. KEYSTONE blue News wird voraussichtlich die Rede live zeigen können. Erste Bilder vom Rütli zeigen, dass die Bundespräsidentin pünktlich angekommen ist. Wie wird begleitet von ihren Weibeln und Beamten. Bundesrätin Karin Keller-Sutter bei ihrer Ankunft auf der Rütliwiese. KEYSTONE

12.30 Uhr Bundesrat Cassis: «Souverän mit Abhängigkeiten umgehen» Für Bundesrat Ignazio Cassis ist die Stärke der Schweiz das Zusammenspiel von Verwurzelung und Offenheit. Er plädierte am Nationalfeiertag dafür, mit den bestehenden Abhängigkeiten souverän umzugehen. In seiner Rede ging der Aussenminister auf die Schweiz und ihre Beziehungen zum Ausland ein. Das Gefühl, dass alles aus den Fugen gerate, wachse, sagte er. Zölle würden erhöht, Handelsabkommen zerlegt und internationale Regeln ignoriert. «Nicht das Recht regiert - sondern das Faustrecht», sagte er laut Manuskript. Bundesrat Ignazio Cassis zeigt die Einladungskarte mit seinem Portrait anlässlich der Bundesfeier am Freitag, 1. August 2025 in der Aula in Gersau. KEYSTONE Cassis sprach von einem Wendepunkt. Die Schweiz sei aber auf die Welt angewiesen und benötige gerade in rauen Zeiten verlässliche internationale Beziehungen, sonst stehe bald alles still. «Abhängigkeiten sind Realität – und wer sie erkennt, kann mit ihnen souverän umgehen», erklärte er laut Redetext. Mit den USA und China verhandle man weiter. «Mit grossem Bedauern mussten wir heute Nacht vom neuen Entscheid von Präsident Trump Kenntnis nehmen», sagte Cassis in Anspielung auf die Verhängung von Zöllen von 29 Prozent gegen die Schweiz. Aber der Bundesrat lasse sich nicht entmutigen und strebe weiterhin eine Einigung im Interesse beider Seiten an. Der Aussenminister gab an, es sei ihm bewusst, dass das Vertragspaket mit der EU in den kommenden Monaten für heftige Diskussionen sorgen werde. «Demokratie ist kein Kuschelkurs, sondern gelebter Dissens», erklärte er. Freiheit brauche Streit, aber ohne Hass.

11.50 Uhr Bundesrat Beat Jans: «Europa ist Heimat der Schweiz» Bundesrat Beat Jans hat am 1. August in Schaffhausen gesprochen – als erster Bundesrat nach der überraschenden Ankündigung der US-Regierung, Schweizer Produkte mit 39 Prozent Zoll zu belegen. Entsprechend genau hörte das Publikum kurz nach 11 Uhr hin. In seiner Rede lobte Jans die Schweiz und sagte: «Am 1. August geht es um Heimat. Und die Heimat der Schweiz ist in Europa.» Gerade jetzt spüre man das besonders deutlich – etwa, wenn «die USA willkürlich Zölle von 39 Prozent gegen Schweizer Produkte einführen wollen». Jans wählte seine Worte mit Bedacht: Die US-Zölle sind bisher lediglich angekündigt. In der unberechenbaren Wirtschaftspolitik von Donald Trump wäre es nicht das erste Mal, dass solche Ankündigungen wieder kassiert würden. Bundesrat Beat Jans hielt in Schaffhausen eine Ansprache. (Archivbild) sda Zur Weltlage sagte Jans: «Gräben werden immer tiefer, Regeln umgangen, Institutionen verachtet, Debatten unversöhnlicher, Schnittmengen kleiner – dort, wo es sie noch gibt.» Der 1. August sei deshalb auch «eine Warnung». Er erinnerte daran, was die Schweiz stark gemacht habe: «Nicht der Alleingang – das Alleindrehen – hat uns stark gemacht, sondern das Miteinander. Wir untereinander in der Schweiz, aber auch mit Verbündeten im Ausland.» Und: «Geschicktes Verhandeln und schlaue Bündnisse sind Teil unserer Identität.» Auch Mitte-Bundesrat Martin Pfister äusserte sich zum Zoll-Hammer bei seiner Rede auf einem Bauernhof in Lütisburg SG: «Ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden werden mit Präsident Trump in der Zollfrage.» Und: Und trotz des soliden Fundaments fand der Bundesrat auch mahnende Worte: «Die Schweiz ist keine Insel». Sie sei immer mehr von der angespannten internationalen Lage betroffen. «Es ist aber auch wichtig, dass wir die Ruhe bewahren», so Pfister. Bundesrat Martin Pfister (rechts) und Bauernverbandspräsident Markus Ritter auf dem Hof der Familie Eisenhut in Rimensberg bei Lütisburg SG. KEYSTONE Die Forderung der Grünen, jetzt die Beschaffung des F35-Kampfjets abzubrechen, lehnte Pfister ab. Wenn das Projekt abgebrochen würde, hätte die Schweiz spätestens ab 2032 keine Kampfjets mehr. Sie brauche aber eine Luftverteidigung, gerade in diesen Zeiten. Aus diesem Grund sei es wichtig, an diesem Projekt festzuhalten. Optimismus strahlte auch Bundesrat Albert Rösti aus: «Ich möchte namens des Bundesrates versichern, dass wir die Verhandlungen weiterführen. Es ist noch nicht aller Tage Abend.»

11.11 Uhr Interpharma: Schweiz muss eigene Rahmenbedingungen verbessern Der Verband der forschenden Pharmaindustrie (Interpharma) hat den von der US-Regierung verhängten Zollsatz von 39 Prozent mit grosser Besorgnis zur Kenntnis genommen. Für die Schweiz sei dies «ein schwarzer Tag», auch wenn pharmazeutische Produkte vorerst von den Zöllen ausgenommen sind. Mit dem Entscheid zum «Most-Favoured-Nation Drug Pricing» (MFN) vom Donnerstag setze die US-Regierung die weltweite Versorgung mit innovativen Medikamenten aufs Spiel. Dadurch seien auch die forschenden pharmazeutischen Firmen in der Schweiz sowie die Versorgung in der Schweiz betroffen, teilte Interpharma am Freitag mit. Interpharma: Schweiz muss eigene Rahmenbedingungen verbessern. (Symbolbild) sda Der Erlass sieht unter anderem die Einführung einer Präferenzklausel vor, welche die Preise für US-Arzneimittel an die niedrigsten Preise in anderen vergleichbaren Volkswirtschaften angleicht. Der Schweiz drohe damit ein ernsthaftes Versorgungsproblem: «Die Unternehmen werden gezwungen sein, sich auf jene Märkte zu konzentrieren, in welchen sie die grössten Umsätze erzielen. Die Schweiz mit einem Weltmarktanteil von 0,5 Prozent wird dabei das Nachsehen haben», schrieb Interpharma weiter.

10.47 Uhr Gewerbeverband verlangt «Abbau von Bürokratie» für Unternehmen Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) verlangt nach der Zoll-Bekanntgabe eine rasche Klärung sowie eine schnelle Entlastung der Wirtschaft von bürokratischen Aufgaben. Regulierungen müssten gestoppt werden. Nebst einem Regulierungskostenabbau brauche es unter anderem ein sofortiges Regulierungsmoratorium sowie eine Regulierungsbremse, schreibt der SGV in einer Mitteilung. Die Unternehmen müssten von administrativen Vorschriften befreit und die Bürokratie abgebaut werden. Zudem brauche es Entlastungen bei Steuern und Abgaben. Das Gewerbe verlangt den «Abbau von Bürokratie» für Unternehmen. Patrick Pleul/dpa Ausserdem müsse das Netz von Freihandelsabkommen aktualisiert werden. Die unterzeichneten Abkommen mit Indien, den Mercosur-Staaten und Malaysia müssten rasch ratifiziert und in Kraft gesetzt werden. Bestehende Abkommen, etwa mit Japan und mit China, müssten schnell aktualisiert werden.

09.30 Uhr Uhrenverband sieht Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz in Gefahr Der Schweizer Uhrenverband FH sieht durch die angekündigten Zölle die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Unternehmen und die Schweizer Produkte im Markt in Gefahr. Die Zölle seien eine eindeutig eine Bedrohung für die gesamte Schweizer Wirtschaft. Sie seien weder nachvollziehbar noch gerechtfertigt, teilte FH am Freitag weiter mit. Da die Schweiz alle Zölle auf importierte Industrieprodukte abgeschafft habe, sei es ungerechtfertigt, von einer mangelnden Gegenseitigkeit seitens der Schweiz zu sprechen. Unter Berücksichtigung der Dienstleistungen sei die Handelsbilanz zwischen den beiden Ländern zudem nahezu ausgeglichen. Von den Schweizer Behörden erwartet der Verband nun, dass sie diesem Dossier «absolute Priorität» einräumen und alles daran setzen, um rasch eine für die Schweizer Wirtschaft bessere Lösung auszuhandeln.

09.03 Uhr SP spricht von «kurzsichtiger Aussenwirtschaftspolitik» Auch die SP hat nach den jüngsten Ankündigungen von Donald Trump reagiert. «Die jüngste Ankündigung ist eine direkte Folge einer kurzsichtigen und isolierten Aussenwirtschaftspolitik – das zeigt sich jetzt schmerzhaft deutlich», wird Samuel Bendahan, Co-Präsident der SP-Bundeshausfraktion, in einer Mitteilung zitiert. «Nicht nur steht Europa heute besser da als die Schweiz, auch wird sichtbar, wie irrational und gefährlich die Politik autoritärer Führer wie Donald Trump ist: Sie nützt Oligarchen und Milliardären und schadet den Menschen.» «Politik autoritärer Führer wie Donald Trump nützt Oligarchen und Milliardären.» Samuel Bendahan Co-Präsident der SP-Bundeshausfraktion Die SP spricht von einer «vom bürgerlichen Bundesrat gewählten Anbiederungsstrategie», diese habe das Ergebnis mitzuverantworten. «Sie hat Trump gezeigt, dass er machen kann, was er will. Man hätte ihm nie nachgeben dürfen», wird SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer zitiert. «Der Versuch, Trump zu beschwichtigen, war politisch leichtsinnig. Er war nie an fairer Partnerschaft interessiert.» Die Grünen-Chefin Lisa Mazzone kritisiert zudem in einer weiteren Stellungnahme, dass der «Kniefall vor Trump und der Alleingang» falsch waren. Sie fordert jetzt eine engere Zusammenarbeit mit der Europäischen Union und bringt die Kampfjetbeschaffung ins Spiel: Der Kauf des F-35-Fliegers müsse gestoppt werden. Stattdessen brauche es ein «Impulsprogramm für eine grüne Industriepolitik». Der Kniefall vor Trump und der Alleingang waren definitiv falsch. Jetzt braucht es: - enge Zusammenarbeit mit der EU - Besteuerung der US Tech-Unternehmen - Bürgenstock des Multilateralismus - Stopp der F35-Beschaffung - Impulsprogramm für eine grüne Industriepolitik - Stopp des Sparpakets



08.55 Uhr Raiffeisen: Produkte verteuern sich um 50 Prozent Matthias Geissbühler, Investmentchef der Raiffeisen Schweiz , rechnet auf X vor, wie schlimm die neuen Zölle die Exportwirtschaft treffen: «Firmen die in der Schweiz produzieren und viel in die USA exportieren trifft es hart. Neben den Zöllen kommt der Währungseffekt hinzu (USD –11%). Damit verteuern sich die Produkte um 50 Prozent.» «Damit verteuern sich die Produkte um 50 Prozent.» Matthias Geissbühler Investmentchef der Raiffeisen Schweiz

08.51 Uhr Nicht alle sind verärgert – Pakistan freut sich sogar Pakistan feiert ein neues Zollabkommen mit den USA. Präsident Trump setzte den Tarif auf 19 Prozent – niedriger als für Indien (25 %) – und lobte Pakistans Ölreserven sowie US-Pläne zur Erschliessung. Premierminister Shehbaz Sharif sprach von einem «Durchbruch». Indien reagiert zurückhaltend. Trumps Kritik an Indiens Russland-Nähe und Handelspraktiken belastet das Verhältnis zu Premier Modi. Während Pakistan Trump öffentlich dankte, vermeidet Indien demonstrative Nähe. Indische Beamte fürchten Überraschungen bei direkten Gesprächen mit Trump. Er bevorzugt schnelle Deals, Indien setzt auf langsame Verhandlungen – etwa wie beim kürzlich abgeschlossenen Abkommen mit Grossbritannien.

08.45 Uhr Scharfe Kritik aus den Reihen der SVP Reaktionen aus der SVP waren zunächst rar. Auf X (vormals Twitter) gab Joël Thüring, Grossrat des Kantons Basel-Stadt, der Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter in scharfen Tönen die Schuld am geplatzten Deal: «39%! Keller-Sutter ist noch unfähiger als angenommen. Eine Frau zerstört die Schweizer Wirtschaft.» Joël Thüring SVP-Grossrat Thüring war für eine Stellungnahme für blue News nicht erreichbar.

08.40 Uhr Bundesrat veröffentlicht Statement Am Morgen veröffentlichte der Bundesrat folgende Mitteilung: «Der Bundesrat nimmt mit grossem Bedauern zur Kenntnis, dass die USA trotz der Fortschritte in den bilateralen Gesprächen und der von Beginn weg sehr konstruktiven Haltung der Schweiz unilaterale Zusatzzölle in erheblicher Höhe gegenüber Importen aus der Schweiz anwenden wollen. Der vom US-Präsidenten genannte Zusatzzoll weicht deutlich vom Entwurf einer gemeinsamen Absichtserklärung ab.» Und: «Dieser Entwurf war das Resultat intensiver Gespräche zwischen der Schweiz und den USA in den vergangenen Monaten und wurde vom Bundesrat am 4. Juli 2025 genehmigt. Die Schweiz war und ist im Kontakt mit den verantwortlichen Stellen in den USA. Sie strebt weiterhin eine Verhandlungslösung mit den USA an, die sowohl mit der Schweizer Rechtsordnung als auch den bestehenden völkerrechtlichen Verpflichtungen vereinbar ist. Der Bundesrat wird die neue Sachlage analysieren und über das weitere Vorgehen entscheiden.»

08.40 Uhr Swissmechanic forder Regierung zum Handeln auf Swissmechanic hat die Landesregierung nach Bekanntgabe des neuen US-Zollsatzes von 39 Prozent zum entschlossenen Handeln aufgerufen. Der Verband warnte vor den langfristigen Folgen für kleine und mittlere Unternehmen der Schweizer Industrie. Die Schweiz dürfe nicht zu einem der wenigen Ländern werden, die dauerhaft mit strukturellen Wettbewerbsnachteilen zu kämpfen hätten. Deshalb forderte Swissmechanic von der Landesregierung eine klare Linie.

Die Ankündigung

US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf Freitag neue Strafzölle auf Importe angekündigt – und die Schweiz besonders hart getroffen. Statt der zuletzt diskutierten 10 oder 15 Prozent erhebt die US-Regierung neu 39 Prozent auf Schweizer Produkte. Das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Dekret hervor.

Die Zölle treten am 7. August in Kraft. Damit ist das schlechteste Szenario eingetreten – eines, das in Bern bis zuletzt als unwahrscheinlich galt. Der Bundesrat reagierte in einem ersten Statement gegenüber SRF «mit grossem Bedauern» und betonte, man bleibe im Gespräch mit den USA.

Am Morgen veröffentlichte der Bundesrat dann folgende Mitteilung:

«Der Bundesrat nimmt mit grossem Bedauern zur Kenntnis, dass die USA trotz der Fortschritte in den bilateralen Gesprächen und der von Beginn weg sehr konstruktiven Haltung der Schweiz unilaterale Zusatzzölle in erheblicher Höhe gegenüber Importen aus der Schweiz anwenden wollen. Der vom US-Präsidenten genannte Zusatzzoll weicht deutlich vom Entwurf einer gemeinsamen Absichtserklärung ab.»

Und:

«Dieser Entwurf war das Resultat intensiver Gespräche zwischen der Schweiz und den USA in den vergangenen Monaten und wurde vom Bundesrat am 4. Juli 2025 genehmigt. Die Schweiz war und ist im Kontakt mit den verantwortlichen Stellen in den USA. Sie strebt weiterhin eine Verhandlungslösung mit den USA an, die sowohl mit der Schweizer Rechtsordnung als auch den bestehenden völkerrechtlichen Verpflichtungen vereinbar ist. Der Bundesrat wird die neue Sachlage analysieren und über das weitere Vorgehen entscheiden.»

Die Dimension

Mit einem Zollsatz von 39 Prozent zählt die Schweiz zu den am stärksten betroffenen Ländern weltweit. Nur drei Staaten – Laos, Myanmar (je 40 Prozent) und Syrien (41 Prozent) – werden noch höher belastet.

Zum Vergleich: Die EU, Japan und Liechtenstein einigten sich mit den USA auf 15 Prozent, Grossbritannien und Brasilien zahlen gar nur 10 Prozent.

Die Begründung

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter begründete das Scheitern der Gespräche auf X damit, dass für Trump das Handelsdefizit im Vordergrund stehe. Die Schweiz hatte Investitionen in der Höhe von 150 Milliarden Franken in Aussicht gestellt und war bereit, eigene Zölle gegenüber den USA zu senken.

Doch Trumps Zustimmung blieb aus. «Nie ganz das letzte Wort gesprochen», sagte Keller-Sutter noch Mitte Woche. Nun ist klar: Die Einigung ist geplatzt.

Ich hatte heute ein letztes Gespräch mit US-Präsident Trump vor dem Ablauf der Frist für die US-Zölle. Für den Präsidenten steht das Handelsdefizit im Vordergrund. Es konnte keine Einigung über die zwischen der Schweiz und den USA verhandelte Absichtserklärung gefunden werden. pic.twitter.com/qXwPCueovY — Karin Keller-Sutter (@keller_sutter) July 31, 2025

Die Folgen

Die neuen Zölle gelten ab dem 7. August – Schweizer Firmen bleibt wenig Zeit zur Vorbereitung. Besonders betroffen ist die Exportindustrie: Fast 60 Prozent der Ausfuhren in die USA entfallen auf Pharma- und Chemieprodukte. Auch Uhren, Schmuck und Maschinen sind betroffen – sie werden künftig deutlich teurer.

In Bern herrscht Ernüchterung. Der Bundesrat prüft laut Finanzdepartement das weitere Vorgehen. Eine WTO-Klage ist möglich, dürfte aber kaum Wirkung zeigen. Handelsrechtsexperte Thomas Cottier erklärte gegenüber dem Blick, er sei überzeugt, dass die Zölle rechtswidrig seien. Eine rasche Korrektur durch die USA sei dennoch nicht zu erwarten – zumindest nicht unter Trump.

Die Reaktionen

Die Schweizer Wirtschaft reagiert alarmiert. Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse nennt die Massnahme «nicht gerechtfertigt» und warnt vor einer «sehr ernsthaften Belastung» für Schweizer Exportunternehmen.

Der Verband fordert vom Bundesrat, rasch eine Reduktion der Zölle zu erreichen. Die Schweiz sei ein wichtiger Investor in den USA – Schweizer Firmen sichern rund 400'000 Arbeitsplätze. Das bilaterale Verhältnis drohe durch die Massnahme nachhaltig beschädigt zu werden.

Swissmechanic hat die Landesregierung nach Bekanntgabe des neuen US-Zollsatzes von 39 Prozent zum entschlossenen Handeln aufgerufen. Der Verband warnte vor den langfristigen Folgen für kleine und mittlere Unternehmen der Schweizer Industrie. Die Schweiz dürfe nicht zu einem der wenigen Ländern werden, die dauerhaft mit strukturellen Wettbewerbsnachteilen zu kämpfen hätten. Deshalb forderte Swissmechanic von der Landesregierung eine klare Linie.

Auch aus der Politik kommt Kritik – und erste Forderungen nach Gegenmassnahmen. Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone wiederholte eine alte Forderung aus dem Frühling: «Die Anbiederungsstrategie des Bundesrates ist gescheitert. Es ist Zeit, grosse Tech-Unternehmen angemessen zu besteuern.» Firmen wie Google, Amazon oder Netflix sollen zehn Prozent ihres digitalen Umsatzes in der Schweiz abgeben, falls die Zölle bestehen bleiben.

Die Anbiederungsstrategie des Bundesrates ist auf ganzer Linie gescheitert. Es ist Zeit, grosse amerikanische Tech-Unternehmen angemessen zu besteuern. Die Schweiz muss gemeinsam mit Europa eine unabhängige und grüne Industriepolitik entwickeln. www.watson.ch/schweiz/wirt...



Der FDP-Präsident Thierry Burkart nannte den Entscheid gegenüber «Blick» eine «Katastrophe». Es sei ein direkter Angriff auf unseren Wohlstand. Und: «Die USA sabotieren mit diesem Vorgehen sowohl die seit Jahrzehnten sehr guten und verlässlichen Beziehungen zu unserem Land als auch den freien Handel insgesamt», so der (noch) FDP-Präsident weiter.

Reaktionen aus der SVP waren zunächst rar. Auf X (vormals Twitter) gab Joël Thüring, Grossrat des Kantons Basel-Stadt, der Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter in scharfen Tönen die Schuld am geplatzten Deal: «39%! Keller-Sutter ist noch unfähiger als angenommen. Eine Frau zerstört die Schweizer Wirtschaft.» Thüring war für eine Stellungnahme für blue News nicht erreichbar.

39%! Keller-Sutter ist noch unfähiger als angenommen. Eine Frau zerstört die Schweizer Wirtschaft. pic.twitter.com/zGFzzg2eI5 — Joël Thüring (@JoelThuering) August 1, 2025

