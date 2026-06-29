Der Bundesrat hat sich in einen US-Rechtsstreit gegen die französische Grossbank BNP Paribas eingeschaltet. Dabei wendet er sich gegen die Auslegung des Schweizer Rechts durch ein US-Gericht.

Die Transaktionen liefen zwischen 2002 und 2007 grösstenteils über die Genfer Filiale der Bank.

Darum geht’s Ein US-Gericht sprach drei Opfern des sudanesischen Regimes 21 Millionen Dollar Schadenersatz zu und macht BNP Paribas mitverantwortlich, weil die Bank US-Sanktionen umgangen haben soll.

Die Schweiz unterstützt den Antrag der Bank auf Aufhebung des Urteils.

Sie kritisiert, dass das US-Gericht Schweizer Recht nach US-Massstäben ausgelegt habe.

BNP Paribas bekannte sich 2014 schuldig, US-Sanktionen verletzt zu haben, und zahlte neun Milliarden Dollar Busse.

Die Finma rügte die Bank damals, stellte aber keine Verstösse gegen Schweizer Sanktionen fest.

Ein US-Gericht hat im vergangenen Oktober drei Opfern des sudanesischen Regimes rund 21 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen. Es hält die französische Grossbank BNP Paribas mitverantwortlich, weil sie dem Regime von Ex-Diktator Omar al-Bashir geholfen haben soll, US-Sanktionen zu umgehen. Die umstrittenen Milliarden-Transaktionen liefen zwischen 2002 und 2007 grösstenteils über die Genfer Filiale der Bank.

Nun schaltet sich die Schweiz in den Rechtsstreit ein, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet – allerdings nicht, um die Vorwürfe gegen die Bank zu bestreiten, sondern weil das Gericht seine Entscheidung teilweise auf Schweizer Recht stützt.

Der Bundesrat hat beim zuständigen US-Gericht einen sogenannten Amicus-Curiae-Brief eingereicht und unterstützt damit den Antrag der Bank, das Urteil aufzuheben.

BNP Paribas bekannte sich 2014 als schuldig

Der Hintergrund: Das Gericht zieht zur Begründung der Haftung Schweizer Obligationenrecht heran – konkret die Bestimmung, wonach mehrere Verantwortliche für einen Schaden solidarisch haften.

Genau dagegen wehrt sich die Schweiz. Der Bundesrat argumentiert laut «Tages-Anzeiger», US-Gerichte dürften Schweizer Recht nicht nach US-Massstäben auslegen. Zudem seien die Transaktionen zwar ein Verstoss gegen US-Sanktionen gewesen, hätten aber nach Schweizer Recht keine Sanktionen verletzt.

BNP Paribas hatte sich bereits 2014 schuldig bekannt, US-Sanktionen umgangen zu haben, und dafür eine Busse von neun Milliarden Dollar bezahlt. Die Schweizer Finma rügte die Bank damals ebenfalls wegen Verfehlungen bei der Abwicklung der Geschäfte, stellte jedoch keine Verstösse gegen Schweizer Sanktionen fest.