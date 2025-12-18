  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bis am 31. März 2026 USA setzen der Schweiz Frist für verbindliches Zoll-Abkommen

SDA

18.12.2025 - 08:03

Das Zoll-Abkommen soll bis am 31. März in Stein gemeisselt werden. (Archivbild)
Das Zoll-Abkommen soll bis am 31. März in Stein gemeisselt werden. (Archivbild)
Keystone

Die USA setzen die Schweiz bei den Zollverhandlungen unter Zeitdruck. Wird bis spätestens 31. März ein rechtlich verbindliches Abkommen ausgehandelt, droht Washington damit, die angekündigte Senkung der Strafzölle zu überdenken.

Keystone-SDA

18.12.2025, 08:03

18.12.2025, 08:10

Die USA erhöhen den Druck auf die Schweiz. Das Zollabkommen soll bis 31. März rechtlich-verbindlich ausgehandelt werden. Sollte diese Frist verstreichen, will das Weisse Haus die vorgesehene Senkung der Strafzölle «gegebenenfalls überprüfen und überdenken».

Dies steht im entsprechenden noch nicht rechtskräftigen, aber zugänglichen Dokument des Handelsbeauftragen im US-Bundesblatt «Federal Register». Zuerst hatte CH Media darüber berichtet. Keystone-SDA hat beim Schweizer Wirtschaftsdepartement weitere Informationen angefragt.

Im Dokument steht, die USA hätten die Erwartung, bis zum 31. März 2026 ein rechtlich-verbindliches Zoll-Abkommen mit der Schweiz auszuhandeln. Die rückwirkende Senkung von 39 Prozent auf 15 Prozent sei «unter der Voraussetzung und Erwartung» vorgenommen worden, dass die Absichtserklärung vom 14. November rasch in ein bilaterales Abkommen umgegossen werde.

Meistgelesen

Trumps Stabschefin bricht das Schweigen
Trump verspricht in Wut-Rede eine «Krieger-Dividende»
Shaqiri verschiesst erneut Penalty – Frei: «Er sollte selber merken, dass ...»

Videos aus dem Ressort

Trump-Rede: Wenig Neues bis auf «Krieger-Dividende»

Trump-Rede: Wenig Neues bis auf «Krieger-Dividende»

Er stand zwischen zwei Weihnachtsbäumen im Weissen Haus und verschenkte Geld an "Krieger", wie er die US-Soldaten neuerdings nennt: US-Präsident Donald Trump hielt eine Rede an die Nation.

18.12.2025

Parlament «grilliert» Bundesrat Rösti – dieser kontert emotional

Parlament «grilliert» Bundesrat Rösti – dieser kontert emotional

Umweltminister Albert Rösti geriet in der Klimadebatte unter Druck und verteidigte die Schweizer Klimapolitik mit dem Hinweis, dass Alleingänge das Weltklima nicht retten.

17.12.2025

Schreckmoment im Video: Freiheitsstatue stürzt auf Parkplatz in Brasilien

Schreckmoment im Video: Freiheitsstatue stürzt auf Parkplatz in Brasilien

Heftige Unwetter plagen den Süden Brasiliens. Eine 24 Meter hohe Nachbildung der Freiheitsstatue in New York fiel dem Sturm zum Opfer und fiel auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums.

17.12.2025

Trump-Rede: Wenig Neues bis auf «Krieger-Dividende»

Trump-Rede: Wenig Neues bis auf «Krieger-Dividende»

Parlament «grilliert» Bundesrat Rösti – dieser kontert emotional

Parlament «grilliert» Bundesrat Rösti – dieser kontert emotional

Schreckmoment im Video: Freiheitsstatue stürzt auf Parkplatz in Brasilien

Schreckmoment im Video: Freiheitsstatue stürzt auf Parkplatz in Brasilien

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Handel. Ratskommissionen stützen Bundesrat bei Zoll-Verhandlungen mit USA

HandelRatskommissionen stützen Bundesrat bei Zoll-Verhandlungen mit USA

Bundesfinanzen. Parlament bewilligt eine zusätzliche Million für den Giftnotruf

BundesfinanzenParlament bewilligt eine zusätzliche Million für den Giftnotruf

Handel. Nationalratskommission unterstützt Verhandlungen mit USA

HandelNationalratskommission unterstützt Verhandlungen mit USA