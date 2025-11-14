Nach mehr als drei Monaten erhöhter US-Zölle von 39 Prozent ist der Handelskonflikt zwischen der Schweiz und den USA vorerst entschärft. Laut dem US-Handelsdelegierten Jamieson Greer haben sich beide Länder auf einen Deal verständigt.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA und die Schweiz haben sich nach langem Ringen auf eine Zollvereinbarung geeinigt.

Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer bestätigte die Einigung im TV-Sender CNBC.

Details des Abkommens wollen die USA später am Tag auf ihrer Website veröffentlichen. Mehr anzeigen

17.17 Uhr Wie geht's nun weiter? Nun geht es gemäss Budliger Artiega darum, das Verhandlungsresultat mit Bundesrat, Parlament und dem Volk zu diskutieren. Erst danach können die nächsten Schritte finalisiert werden.

17.13 Uhr Aussergewöhnliches Tempo Wären die 200 Milliarden nicht besser in der Schweiz investiert, will ein Journalist wissen. Man müsse schauen, wie die Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern dastehe, sagt Parmelin. Zudem werden die Situation durch den Bundesrat genau beobachtet. Budliger Artiega betont hingegen, die Schweiz sei aus historischer Perspektive immer eine Investorin ins Ausland gewesen. Aussergewöhnlich sei die hingegen die Höhe des Betrags – und wie schnell das Geld von den USA erwartet werde.

17.10 Uhr «Fleiss, Fleiss, Fleiss» Das Erfolgsrezept, das letztlich zum Durchbruch im Zollstreit geführt hat, ist für Budliger Artieda auf eine simple Formel zurückzuführen: «Fleiss, Fleiss, Fleiss. Immer am Ball bleiben.»

17.08 Uhr Wie will die Schweiz das Handelsdefizit senken? Was die Schweiz den USA punkto Reduktion des Handelsdefizites versprochen hat, will eine Journalistin wissen. «Die Eidgenossenschaft hat in dem Sinne nichts versprochen», so Budliger Artieda. Deshalb seien auch Vertreter aus der Privatwirtschaft in die Verhandlungen miteinbezogen worden. «Es werden weniger Güter aus der Schweiz in die USA geschickt – primär aus der Pharma», so Budliger Artieda. Zudem habe man nach Möglichkeiten gesucht, um die US-Importe in die Schweiz zu erhöhen.

17.03 Uhr Warum dankt der Bundesrat Trump? «Es war die Trump-Administration, die neue Bewegung in die Sache brachte», führt Parmelin aus. Die Journalisten-Frage geht auf den X-Beitrag des Bundesrats zurück, in dem US-Präsident Donald Trump ausdrücklich für dessen Engagement gedankt wird. Gemäss Parmelin müsse nun Realpolitik machen, «es ist wichtig, dass man jetzt Lösungen gefunden habe». Und da sei es nur logisch, dass man dem US-Präsidenten für die Verhandlungen dankbar sei.

16.57 Uhr Hat die Schweiz zugesichert, Boeing-Maschinen zu kaufen? «Die Eidgenossenschaft wird keine Flugzeuge kaufen», sagt Budliger Artieda. Die Kaufabsichten, die in US-Medien genannt werden, handeln von Privatunternehmen. Ob damit die Swiss gemeint ist, lässt Budliger Artieda offen.

16.52 Uhr Goldumschmelzung in den 200 Milliarden inbegriffen Die Goldumschmelzung ist ebenfalls im Investitionsversprechen drin, bestätigt Budliger Artieda auf eine entsprechende Nachfrage. Es gebe ein Interesse von Schweizer Goldproduzenten, in den USA zu produzieren. «Heute ist die Schweiz der primäre Standort der Goldlagerung und New York der primäre Standort für den Handel.» Allerdings sei in der Industrie ein Interesse vernehmbar, die Goldlagerung zunehmend in die USA zu verschieben.

16.47 Uhr Warum sind Pharmaprodukte und Gold von den Zöllen ausgeschlossen? «Wahrscheinlich hat auch die USA gemerkt, dass nicht alle Produkte in den USA hergestellt werden können», so Budliger Artieda. Pharmaprodukte, Goldprodukte und andere ausgewählte Produkte hätten deshalb nie Zölle bezahlt.

16.45 Uhr Wie lange dauert es, bis der neue Zollsatz gilt? Der offizielle Teil der Medienkonferenz ist beendet. Nun haben Journalist*innen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Angesprochen auf die technische Umsetzung sagt Parmelin, dies werde eine Weile dauern. «Wir wollen den neuen Zollsatz aber so schnell wie möglich umgesetzt sehen», so Parmelin.

16.42 Uhr Schweiz senkt Einfuhrzölle für US-Produkte Die Schweiz werde zudem zeitgleich mit der Senkung der US-Zölle Einfuhrzölle auf eine Reihe von US-Produkten abbauen. Dabei handle es sich um sämtliche Industrieprodukte, Fisch und Meeresfrüchte – «um aus Sicht der Schweiz nicht-sensitive Agrarprodukte der USA», so Parmelin. «Die Schweiz gewährt den USA im Rahmen der Übereinkunft zollfreie bilaterale Zollkontingente auf ausgewählte US-Exportprodukte: Für Rindfleisch gilt ein Umfang von 500 Tonnen, für Bisonfleisch 1000 Tonnen und für Geflügelfleisch 1500 Tonnen. Das Datum zur Umsetzung dieser Marktzugangskonzessionen wird mit den USA koordiniert, um eine zeitgleiche Senkung der Zölle sicherzustellen.», heisst es in einer Mitteilung des Bundes.

16.38 Uhr Aus Absichtserklärung soll Vertrag werden Der neue Zollsatz gelte gemäss Parmelin weiterhin nicht für alle Güter. So seien Pharmaprodukte, chemische Produkte und Gold weiterhin davon ausgenommen. Beim Deal handle es sich um eine verbindliche Absichtserklärung, die der Schweiz «den Zugang zum US-Markt gewährt». Nun gehe es darum, daraus einen gültigen Vertrag zu machen, der vom Schweizer Parlament genehmigt wird. Im Falle einer Volksabstimmung werde zudem das Volk miteinbezogen.

16.31 Uhr Schweizer Unternehmen müssen 200 Milliarden investieren Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Helene Budliger Artieda, Staatssekretärin beim Seco, informieren nun über den Zoll-Deal. «Gestern musste ich noch vertrösten, jetzt kann ich es verkünden: Wir haben einen Deal», so Parmelin. Der Deal umfasse ein Investitionsversprechen von Schweizer Unternehmen im Umfang von 200 Milliarden Dollar. Parmelin betont dabei, man habe auf keine Weise die Schweizerische Souveränität preisgegeben.

Pressekonferenz auf 16.30 Uhr verschoben Bundesrat Guy Parmelin informiert um 16.30 Uhr live über den Zoll-Deal mit den USA. blue News tickert live. Mehr anzeigen

Im monatelangen Zollstreit zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten gibt es eine Einigung. Wie der US-Handelsdelegierte Jamieson Greer gegenüber dem Wirtschaftssender CNBC erklärte, haben beide Seiten nach über drei Monaten erhöhter Importabgaben eine Übereinkunft erzielt.

Seit Sommer hatten die USA Zölle von 39 Prozent auf bestimmte Schweizer Produkte verhängt – ein Schritt, den Präsident Donald Trump Anfang April mit seiner viel beachteten «Zolltafel» öffentlich inszeniert hatte.

US-Handelsdelegierte Jamieson Greer bestätigte den Deal gegenüber dem Wirtschaftssender CNBC. KEYSTONE

Nun ist der Konflikt offenbar beigelegt. «Wir haben einen Deal erreicht», sagte Greer in dem Interview. Weitere Informationen sollen laut ihm im Verlauf des Nachmittags (US-Ostküstenzeit) auf der Website des US-Handelsbeauftragten veröffentlicht werden.

🚨 @USTradeRep: "We've essentially reached a [trade] deal with Switzerland, so we'll post details of that today... We're really excited about that deal and what it means for American manufacturing." pic.twitter.com/sxf3LuDOub — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 14, 2025

Wie tiefgreifend die Vereinbarung ist und ob sie zu einer sofortigen Entlastung für Schweizer Unternehmen führt, bleibt bis zur Publikation der Details unklar. «Wir haben seit April an diesem Deal gearbeitet», sagte Greer im Interview mit CNBC.

Schweizer Firmen verlagern Teile ihrer Produktionen

Schweizer Firmen hätten zugestimmt, dass sie Teile ihrer Produktionen in die USA verlagern würden, darunter Pharmaunternehmen, Goldschmelzen und Eisenbahnausrüster. Das sei ein «wichtiger Bestandteil» gewesen. «Wir sind sehr begeistert von diesem Deal und dessen Bedeutung für die amerikanische Fertigungsindustrie», sagte Greer weiter.

Die Schweiz bestätigt den Deal ebenfalls. «Wir danken Präsident Trump für das konstruktive Engagement», schreibt die Landesregierung auf X. Weitere Details sollen um 16 Uhr folgen. Das Treffen mit US-Handelsminister Greer sei «produktiv» gewesen

Die Schweiz und die USA haben erfolgreich eine Lösung erreicht: Die US-Zölle werden auf 15 % gesenkt. Danke Präsident Trump @POTUS für das konstruktive Engagement. Das Treffen @USTradeRep mit Botschafter J. Greer war produktiv. Der Bundesrat informiert um 16h00.🇨🇭🤝🇺🇸 — Bundesrat • Conseil fédéral • Consiglio federale (@BR_Sprecher) November 14, 2025

SVP-Medienmitteilung sorgte für Aufregung

Am Freitagmittag gratulierte die SVP Parmelin in einer Medienmitteilung auf ihrer Website frühzeitig. «Gut gemacht, Herr Bundesrat Parmelin!», hiess es darin. Und dann: «Die Schweiz und die USA haben sich auf einen viel tieferen Zoll-Tarif geeinigt: 15 Prozent statt 39 Prozent.» Kurz darauf hat sie die Mitteilung wieder gelöscht.

Gegenüber Watson erklärte eine Mediensprecherin der SVP, dass es sich bei der Mitteilung um einen Fehler handelte. Man habe mehrere Formulierungen vorbereitet, die Version mit 15 Prozent ging versehentlich online.

Bundesrat Parmelin war am Mittwoch in Washington

Am Mittwoch traf sich eine vom Wirtschaftsminister Guy Parmelin angeführte Delegation zu Gesprächen mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer in Washington. In der Woche zuvor haben sich Schweizer Wirtschaftsvertreter mit Trump getroffen. Die Nachrichtenagentur «Bloomberg» hatte kurz darauf berichtet, die Schweiz stehe im Zollstreit mit den USA kurz vor einem Abschluss.

Für EU-Güter gilt bereits seit einigen Monaten ein tieferer US-Zoll von 15 Prozent. Mit der Angleichung der Zölle dürfte zudem der Druck auf Schweizer Exporteure, ihre Produktion in die EU oder in die USA zu verlagern, abnehmen.

+++ Update folgt +++

