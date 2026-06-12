Der Polizeichef von Uster muss seinen Posten räumen. (Symbolbild sda

Nach Monaten der Ungewissheit ist die Entscheidung gefallen: Die Stadt Uster trennt sich von ihrem Polizeikommandanten. Der Stadtrat spricht von einem beidseitigen Vertrauensverlust und beendet das Arbeitsverhältnis per Ende Oktober.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Stadt Uster und ihr Polizeikommandant gehen per Ende Oktober getrennte Wege.

Der Kommandant war seit Ende März nach einer internen Untersuchung beurlaubt.

Die Führung der Stadtpolizei bleibt vorerst bei Interimskommandant Sascha Buchmann. Mehr anzeigen

Die Stadt Uster löst das Arbeitsverhältnis mit ihrem Polizeikommandanten auf. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, erfolgte die Trennung im gegenseitigen Einvernehmen.

Als Grund nennt der Stadtrat einen beidseitigen Vertrauensverlust. Die Anstellung endet am 31. Oktober.

Bereits Ende März war der Polizeikommandant freigestellt worden.

Interne Untersuchung als Auslöser

Auslöser der Beurlaubung war das Verhalten des Kommandanten im Zusammenhang mit einer internen Untersuchung wegen möglicher Verletzungen von Persönlichkeitsrechten.

Nach Angaben der Stadt ergaben die Abklärungen zwar keine strafrechtlich relevanten Handlungen. Dennoch kam der Stadtrat zum Schluss, dass die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr gegeben sei.

Der Polizeichef erhielt Gelegenheit, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Danach meldete er sich krank.

Die operative Führung der Stadtpolizei übernahm bereits im Frühling der stellvertretende Kommandant Sascha Buchmann.

Wie die Stadt nun mitteilt, wird Buchmann die Organisation weiterhin ad interim führen. Parallel dazu startet das Rekrutierungsverfahren für die Nachfolge.

Probleme nicht nur in Uster

Die Ereignisse in Uster reihen sich in mehrere Führungsdiskussionen bei Stadtpolizeien im Kanton Zürich ein.

Zuletzt sorgten interne Spannungen bei der Stadtpolizei Winterthur für Schlagzeilen. Dort wurde an einer Personalversammlung offen Kritik an der Führung geäussert.

Auch in Bülach kam es nach Diskussionen über das Arbeitsklima zu personellen Veränderungen an der Spitze des Polizeikorps.