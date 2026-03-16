Die Polizei stellte das Pfefferspray sicher. sda

Ein Schüler hat im Oberstufenschulhaus Haslen in Uznach SG Pfefferspray versprüht. Rund 45 Jugendliche klagten danach über Reizhusten und brennende Augen. Mehrere Rettungskräfte standen im Einsatz.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 15-jähriger Schüler versprühte im Oberstufenschulhaus Haslen in Uznach Pfefferspray.

Rund 45 Schülerinnen und Schüler klagten danach über Reizhusten und brennende Augen.

Alle Betroffenen konnten nach einer medizinischen Untersuchung wieder nach Hause gehen. Mehr anzeigen

Am Montagvormittag kam es im Oberstufenschulhaus Haslen in Uznach im Kanton St.Gallen zu einem Zwischenfall mit Pfefferspray.

Kurz vor 10.45 Uhr erhielt die Kantonspolizei St.Gallen die Meldung, dass in einem Gang des Gebäudes «Haslen Neubau» ein Reizstoff versprüht worden sei. Mehrere Schülerinnen und Schüler klagten danach über Reizhusten und brennende Augen.

Die Einsatzkräfte rückten umgehend zum Schulhaus aus. Insgesamt rund 45 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wurden medizinisch untersucht.

Im Einsatz standen Fachpersonen des Rettungsdienstes sowie Angehörige des Sanitätszugs der Feuerwehr Rapperswil-Jona. Alle Betroffenen konnten nach der Untersuchung wieder nach Hause entlassen werden. Niemand musste im Spital stationär behandelt werden.

Der Unterricht am Nachmittag konnte laut Polizei normal weitergeführt werden.

Die Chemiewehr Rapperswil-Jona sowie Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen identifizierten den versprühten Stoff als Pfefferspray. Die betroffenen Bereiche des Schulhauses wurden anschliessend gelüftet. Bei einem 15-jährigen Schüler stellten die Einsatzkräfte einen Pfefferspray sicher.

Die Polizei leitete sofort Ermittlungen ein. Diese erfolgen im Auftrag der Jugendanwaltschaft des Kantons St.Gallen.

Neben Polizei und Rettungsdienst standen auch mehrere Feuerwehrkräfte sowie fünf Rettungswagen, ein Notarzt und ein Einsatzleiter Sanität im Einsatz.