Drei Personen erstochen Neue Details zu Leichenfund in Liechtenstein bekannt

SDA

5.1.2026 - 14:24

Die drei Personen wurden in Vaduz und Sevelen entdeckt. 
Die drei Personen wurden in Vaduz und Sevelen entdeckt. 
KEYSTONE

Nach den vier Todesfällen rund um Vaduz und Sevelen liegen neue Erkenntnisse vor. Die drei am 24. Dezember in einer Wohnung in Vaduz gefundenen Personen starben durch Messerstiche.

Keystone-SDA

05.01.2026, 14:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die drei in einer Wohnung in Vaduz aufgefundenen Personen starben durch Messerstiche.
  • Die Ermittlungen zu Täterschaft, Motiv und Ablauf dauern laut Staatsanwaltschaft an.
  • Zuvor war ein 41-jähriger Mann tot am Rheinufer in Sevelen entdeckt worden.
Mehr anzeigen

Die drei am 24. Dezember in einer Wohnung in Vaduz FL tot aufgefundenen Personen sind durch Messerstiche ums Leben gekommen. Das teilte die Liechtensteinische Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Die Ermittlungen zur Täterschaft, zum Tathergang, zu den Hintergründen und zum Motiv seien noch im Gange, hiess es in der Mitteilung weiter. Darin war von einer «komplexen Ausgangslage» die Rede.

Nach dem Fund der Leiche eines 41-jährigen Liechtensteiners am Morgen des 24. Dezembers am Rheinufer in Sevelen SG fand die Polizei in einer Wohnung in Vaduz am Nachmittag drei weitere Tote.

Laut der Landespolizei handelte es sich dabei um den 73-jährigen Vater, die 68-jährige Mutter und die 45-jährige Schwester des Liechtensteiners. Die Obduktionen der vier Toten wurden am Institut für Rechtsmedizin in St. Gallen vorgenommen.

Bei dem am Rheinufer tot aufgefundenen Mann handelt es sich laut einer früheren Mitteilung der Landespolizei Liechtenstein um einen leitenden Mitarbeiter der Gemeinde Triesen FL. Er sei wenige Tage zuvor wegen Unregelmässigkeiten in der Gemeindekasse suspendiert worden.

