Am Donnerstagnachmittag wurde die Valiant Bank von einer unbekannten Täterschaft überfallen. Der mutmassliche Täter ist auf der Flucht. KAPO LU

In Willisau hat eine unbekannte Person am Donnerstagnachmittag die Valiant Bank überfallen und ist mit Bargeld geflüchtet. Die Luzerner Polizei fahndet nach dem Täter oder der Täterin und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Willisau LU wurde am Donnerstagnachmittag ein bewaffneter Raubüberfall auf die Valiant Bank verübt.

Die Täterschaft forderte unter Waffengewalt Bargeld und flüchtete anschliessend.

Die unbekannte Person war maskiert und möglicherweise mit einem Motorrad unterwegs. Die Luzerner Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Mehr anzeigen

In Willisau LU ist am Donnerstagnachmittag ein bewaffneter Raubüberfall verübt worden. Eine bislang unbekannte Person hat bei der Valiant Bank an der Bruggmatt 1 Geld gefordert und ist danach geflüchtet. Die Luzerner Polizei hat eine Fahndung eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Wie die Luzerner Polizei mitteilt, betrat die Täterschaft um 16 Uhr den Schalterraum der Bank. Dort bedrohte sie eine Angestellte mit einer Waffe und verlangte Bargeld. Danach flüchtete die Person mit einer unbekannten Geldsumme.

Die Bank befindet sich an der Adresse Bruggmatt 1, Willisau. Swisstopo

Zum Zeitpunkt des Überfalls trug die Täterschaft eine dunkle Hose, eine graue Jacke und einen Motorradhelm. Ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt, ist bisher unklar.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Zudem wurden zwei Fahndungsbilder veröffentlicht, die möglicherweise bei der Identifikation der Täterschaft helfen könnten.

Nach ersten Erkenntnissen könnte die Flucht mit einem Motorrad erfolgt sein. Die Polizei bittet deshalb Personen, die im Umfeld der Bank verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Flucht geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 entgegen.

