Ende Juli wurde die Valiant Bank von einer unbekannten Täterschaft überfallen. KAPO LU

Nach dem bewaffneten Überfall auf die Valiant Bank in Willisau hat die Luzerner Polizei mehrere Tatverdächtige festgenommen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Willisau LU hat eine maskierte Person am 24. Juli 2025 die Valiant Bank überfallen und Bargeld erbeutet.

Die Luzerner Polizei konnte nun mehrere Tatverdächtige festnehmen.

Die Ermittlungen laufen weiter, die Staatsanwaltschaft Sursee führt das Verfahren. Mehr anzeigen

Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf die Valiant Bank in Willisau LU Ende Juli hat die Luzerner Polizei mehrere tatverdächtige Personen festgenommen.

Dies teilte die Polizei am Dienstag in einer Medienmitteilung mit. Die Staatsanwaltschaft Sursee führt die Untersuchung. Wie viele Personen festgenommen wurden, wurde nicht bekanntgegeben. Dazu heisst es: «Um diese nicht zu gefährden, können derzeit keine weiteren Details bekannt gegeben werden.»

Der Überfall ereignete sich am 24. Juli gegen 16.00 Uhr an der Bruggmatt 1 in Willisau. Die Täter drangen in die Bankfiliale ein und entwendeten Bargeld.

Die Bank befindet sich an der Adresse Bruggmatt 1, Willisau. Swisstopo

Zum Tatzeitpunkt trug der Täter oder die Täterin eine dunkle Hose, eine graue Jacke und einen Motorradhelm. Ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt, war zunächst unklar. Erste Hinweise deuteten darauf hin, dass die Flucht mit einem Motorrad erfolgte.

Die Luzerner Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und veröffentlichte zwei Fahndungsbilder. Zudem wurde die Bevölkerung gebeten, verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Bank zu melden. Aufgrund von Ermittlungen konnten nun mehrere verdächtige Personen festgenommen werden.

Für die Personen gilt die Unschuldsvermutung. Die Staatsanwaltschaft Sursee führt das Verfahren weiter.

Mehr Videos aus dem Ressort