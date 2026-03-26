  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Unfall in Valsot GR Mann wird bei Umbau von Naturstein getroffen und stirbt im Spital

Sven Ziegler

26.3.2026

Der Arbeiter wurde in Valsot GR von einem Naturstein erfasst.
Der Arbeiter wurde in Valsot GR von einem Naturstein erfasst.
Kapo GR

Ein Arbeiter, der in Valsot GR von einem Naturstein erfasst wurde, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 37-Jährige starb zwei Tage nach dem Unfall im Spital.

Redaktion blue News

26.03.2026, 09:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 37-jähriger Mann wurde in Valsot GR bei Umbauarbeiten von einem Naturstein eingeklemmt und schwer verletzt.
  • Der Mann wurde ins Kantonsspital Graubünden gebracht, wo er zwei Tage später verstarb.
  • Der Verunfallte war italienischer Staatsbürger und arbeitete in einem Keller, als sich der Stein löste.


Nach einem Arbeitsunfall in Valsot im Unterengadin ist ein Mann seinen Verletzungen erlegen. Der 37-jährige italienische Staatsbürger war am Montag im Weiler Raschvella bei Umbauarbeiten in einem Keller von einem Naturstein erfasst worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kippte der Stein aus einer Mauer und klemmte den Arbeiter ein. Einsatzkräfte konnten den Mann bergen und ins Kantonsspital Graubünden bringen. Dort wurde er medizinisch versorgt.

Am Mittwoch erlag der 37-Jährige seinen schweren Verletzungen. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand weiterer Abklärungen.

Meistgelesen

Heftiger Skisprung-Crash überschattet Weltcup-Finale
«Unsere Welt bricht auseinander», warnt der Schweizer Nato-Botschafter
Camille Rast lässt Loïc Meillard und Franjo von Allmen hinter sich – Odermatt bleibt unantastbar
Bilder zeigen heftigen Schneefall im Flachland +++ Hier warnt der Bund jetzt
SPD-Politiker greift AfD an – dann verliert er live im TV die Kontrolle