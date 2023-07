Vater des sechsjährigen Leon weiter unter Verdacht

Einsatzkräfte im August 2022 an der Kitzbüheler Ache, wo ein Sechsjähriger tot aufgefunden wurde. (Archivbild) Georg Köchler/Zoom Tirol/APA/dpa

Im Fall des sechsjährigen Leon, der in der Kitzbüheler Ache ertrunken ist, bleibt der Vater des Kindes unter Hauptverdacht. Trotz seiner nun verlängerten Untersuchungshaft bleibt er bei seiner Unschuldsbeteuerung.

Im August 2022 ertrank der sechsjährige Leon in der Kitzbüheler Ache.

Der Vater des Jungen sitzt seit sechs Monaten in Untersuchungshaft – diese wurde nun verlängert.

Laut Staatsanwaltschaft steht der Vater unter dringendem Tatverdacht, seinen kranken Sohn getötet zu haben.

Der Vater beteuert weiterhin seine Unschuld. Mehr anzeigen

Fast ein Jahr ist es her, dass der sechsjährige Leon im Kitzbüheler Fluss Ache ertrank. Sein Vater hatte damals, im August 2022, erklärt, er sei von einem unbekannten Angreifer bewusstlos geschlagen worden – und während dieser Zeit sei der Junge aus seinem Kinderwagen in den Fluss gestiegen.

Seit Anfang März befindet sich der Vater in Untersuchungshaft – diese wurde nun verlängert, wie unter anderem «20 Minuten» berichtet. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Innsbruck sagte: «Mehrere Indizien haben sich inzwischen zu einem Bild gefügt, das den dringenden Tatverdacht erhärtet». Es wird vermutet, dass der Vater seinen Sohn getötet und einen Überfall inszeniert haben könnte.

Der Rechtsanwalt von Leons Vater betonte in einer Pressemitteilung: «Die Untersuchungshaft ist nicht deshalb verlängert worden, weil mein Mandant schuldig ist, sondern da nach Ansicht des Gerichts zu befürchten sei, dass er in Zukunft eine Straftat gegen fremde Personen begehen könnte. Der einzige Zweck der Untersuchungshaft ist es, diesem Haftgrund entgegenzuwirken. Mein Mandant weist die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weiterhin entschieden zurück».

In zwei Monaten will das Gericht erneut prüfen, ob die Gründe für die Fortsetzung der Untersuchungshaft noch bestehen. In der Zwischenzeit gehen die Ermittlungen weiter.

Vater soll «Ohnmacht» gegoogelt haben

Die Ermittler vermuten, dass Leons Vater sich selbst Verletzungen am Kopf zugefügt hat. Es wird angenommen, dass er sich mit einer Glasflasche, die er zum Tatort mitgebracht hatte, auf den Hinterkopf schlug und sich dadurch eine oberflächliche Quetsch-Rissverletzung zufügte. Anschliessend soll er die Flasche auf dem Asphalt zerbrochen und sich auf den Boden gelegt haben, um von einem Passanten gefunden zu werden.

Der Verdächtige bestreitet die Anschuldigungen. Sein Anwalt legte Beschwerde beim Obersten Gerichtshof (OGH) wegen des Haftgrundes ein. Der OGH wies die Beschwerde jedoch mit der Begründung ab, dass der Verdächtige einen Monat vor der Tat im Internet nach Informationen über den Zustand der Ohnmacht gesucht hatte.

Die Behörden unterstellen dem Vater, er hätte seinen Sohn von seiner Krankheit befreien wollen. Leon litt an dem seltenen Syngap-Syndrom, einem Gendefekt, der zu einer starken Verlangsamung der motorischen und geistigen Entwicklung führt und lebenslange Koordinations- und Entwicklungsstörungen verursacht.

tmxh