Lawine in Parsonz GR Vater stirbt bei Skiausflug – Sohn kommt ins Spital

SDA

19.2.2026 - 09:51

Direkt neben dem Skilift in Parsonz GR wagte sich das Vater-Sohn-Duo neben die Piste und wurde von einer Lawine verschüttet.
Direkt neben dem Skilift in Parsonz GR wagte sich das Vater-Sohn-Duo neben die Piste und wurde von einer Lawine verschüttet.
Keystone

Ein 49-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag in Parsonz GR von einer Lawine erfasst und tödlich verletzt worden. Sein 15-jähriger Sohn, der mit ihm abseits der markierten Piste unterwegs war, konnte lebend geborgen werden.

Keystone-SDA

19.02.2026, 09:51

19.02.2026, 10:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Parsonz GR wurde ein 49-jähriger Skifahrer bei einer Lawine ausserhalb der markierten Piste getötet, sein 15-jähriger Sohn konnte verletzt gerettet werden.
  • Zum Unfallzeitpunkt herrschte grosse Lawinengefahr, zahlreiche Rettungskräfte standen im Einsatz, ein Care Team betreute Angehörige und Beteiligte.
  • Es ist bereits der zweite Lawinentote innert einer Woche in Graubünden, schweizweit kamen diesen Winter bislang 13 Wintersportler durch Lawinen ums Leben.
Mehr anzeigen

Ein 49-Jähriger ist am Dienstagnachmittag bei einem Skiausflug mit seinem 15-jährigen Sohn in Parsonz GR von einer Lawine getötet worden. Die beiden waren ausserhalb der markierten Piste unterwegs.

Mehrere Personen seien neben einem Skilift einen Hang ausserhalb der Piste hinuntergefahren, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag. Als sich eine Lawine löste, begrub sie das Vater-Sohn-Duo unter sich.

Während der 15-jährige Sohn aus den Schneemassen befreit und ins Spital gebracht werden konnte, verstarb dessen Vater trotz Reanimationsversuchen noch auf dem Lawinenfeld. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte eine grosse Lawinengefahr. Behörden ermitteln nun den genauen Hergang des Vorfalls.

Bergretter mit Suchhunden, mehrere Rettungscrews mit Helikoptern und Mitarbeitende der Bergbahnen waren bei den Such- und Bergungsarbeiten beteiligt. Für die Betreuung der Angehörigen und der anderen Wintersportler, die zu jener Zeit vor Ort waren, wurde ein Care Team aufgeboten.

Zweites Opfer innerhalb einer Woche

Es ist bereits der zweite Lawinentote innerhalb einer Woche in Graubünden. Erst am Sonntagnachmittag starb ein 38-jähriger Snowboarder im Davoser Skigebiet Parsenn, als er abseits der Piste von einer Lawine verschüttet wurde. Am Montag konnte ebenfalls in Davos ein verschütteter Snowboarder gerettet werden.

Insgesamt 13 Wintersportler sind diesen Winter in der Schweiz durch Lawinen umgekommen, wie auf der Webseite des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF zu entnehmen ist.

