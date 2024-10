Nach einem Familienstreit landen zwei Personen schwer verletzt im Spital. (Symbolbild) sda

Am Mittwochmorgen, wurden bei einem Familienstreit zwei Personen teilweise schwer verletzt. Der Täter wurde festgenommen.

Kurz vor 2 Uhr am Mittwochmorgen ging bei der Kantonalen Notrufzentrale der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden die Meldung ein, dass ein Überfall in einem Einfamilienhaus in Herisau stattfinde.

Die sofort ausgerückten Polizisten der Kantonspolizei trafen mehrere Personen im Haus an. Es stellte sich heraus, dass ein verbaler Streit zwischen dem 31-jährigen Sohn und seinem 60-jährigen Vater handgreiflich endete.

Dabei verletzte der Täter seinen Vater und dessen 59-jährige Lebenspartnerin schwer. Der Täter wurde durch die ausgerückten Beamten arretiert und festgenommen.

Die verletzten Personen wurden mit zwei Fahrzeugen des Rettungsdienstes ins Spital gebracht.

Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft hat die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden die Ermittlungen aufgenommen.