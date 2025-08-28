Vater und Sohn tot aufgefunden – beide Leichen weisen Schusswunden auf

Die Polizei Waadt informierte am Donnerstag sda

In Saint-Légier-La Chiésaz VD sind am Mittwoch ein 54-jähriger Mann und sein 14-jähriger Sohn tot entdeckt worden. Beide wiesen Schussverletzungen auf. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter.

In Saint-Légier-La Chiésaz VD wurden ein Vater und sein Sohn tot aufgefunden.

Beide wiesen Schusswunden auf, eine Drittbeteiligung wird ausgeschlossen.

Die Lebensgefährtin des Mannes entdeckte die Opfer und alarmierte die Polizei. Mehr anzeigen

Ein tragischer Vorfall erschüttert den Kanton Waadt: Am Mittwochmittag meldeten Anwohner der Polizeizentrale, dass aus einem Haus in Saint-Légier-La Chiésaz Schreie zu hören seien. Kurz darauf trafen Einsatzkräfte am Ort ein.

Im Innern des Hauses fanden sie die Leichen eines 54-jährigen Mannes und seines 14-jährigen Sohnes. Beide waren durch Schusswaffen tödlich verletzt worden, wie die Waadtländer Polizei in einem Communiqué mitteilt.

Bei den Opfern handelt es sich um französische Staatsbürger. Laut ersten Ermittlungen ereignete sich der Vorfall im Haus des Vaters. Eine Beteiligung Dritter wird von den Behörden ausgeschlossen.

Die Schreie, die Nachbarn alarmiert hatten, stammten von der Lebensgefährtin des Mannes. Sie war beim Betreten des Hauses auf die Leichen gestossen und hatte sofort die Polizei verständigt.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung aufgenommen. Weitere Details zum Ablauf oder den Hintergründen sind bislang nicht bekannt.