spitzundscharf Der nächste Rohrkrepierer. War ja absehbar das dies nichts wird.

Derandere Hätte schon sehr lange passieren müssen.

Verstehen Das ist daselbe wie mit dem F-35 bei dieser Drohnen Beschaffung wurde genau so leienhaft gearbeitet man musste einfach zwanghaft Drohnen haben und warum ausgerechnet aus Israel die sind genau so wenig erprobt und dann werden sie in die Schweiz geliefert und da erst wird festgestellt das sie nicht einsetzbar sind und der Armeeschef war vorher selber wegen dieser Drohnen in Israel für was und worum gekauft wird einfach nach VBS Wunschkonzert

robbingwood0815 Reicht nicht als Ersatz-Rückzug – da wartet stets noch der gravierendere, kostenintensivere Rohrkrepierer namens F-35.



Nägel mit Köpfen, nicht Flughäubchen ;-)

markus-mech Die Beschaffungen der Drohne ist ein Trauerspiel mehr. Bestätigt mir leider das kein Projekt der Armee, auch nur halbwegs fertig gedacht ist.

IT Projekte, die Drohnen und der F 35.

Ich schliesse aus den Artikeln der namhaften Presse, dass schlicht fähige und Klarheit schaffende Kaderleute, im VBS und in der GRD, sowie in den obersten Führungsebene der Armee fehlen.

String markus-mech Deren Zahl sind viele. Mit allerhand Abschlüssen und Studiums. Aber logisches Denken ist eine andere Sache.

Andi99 Ich habe diese Drohne verschiedentlich am Himmel in der Nähe von Payerne fliegen sehen. Immer in Begleitung von einem Flugzeug oder Helikopter. Das Ding flog eher langsam.

Die Frage ist, ob diese Drohne nicht inzwischen von der Technik schon längstens veraltet ist. Die schiesst nicht, wirft keine Bomben ab, kann nur herumfliegen und "gucken". Das kann man heute sicher auch noch mit wesentlich kleineren und günstigeren Drohnen.

Ausserdem: Wenn die Drohne im Ernstfall eingesetzt wird, dann hat da ausser der Armee niemand etwas im Luftraum verloren. Da ist es wirklich egal ob die Drohne Kollisionen mit anderen Luftfahrzeugen vermeiden kann. Wieder mal ein helvetischer Fall von Overengineering

trackmac Andi99 Fragen Sie mal was eine türkische Bayraktar kostet. Antwort 1-2 Millionen und die ist sicher nicht schlecht !!!!! Da wurden schon über 1000 Stück gebaut und verkauft !!!!