Zürcher Kanzlei kassiert für Beratungen Millionen vom VBS

Ex-Bundesrätin Viola Amherd soll 2,5 Millionen Franken an eine Anwaltskanzlei gezahlt haben – für Untersuchungen. sda

Ob Kampfjet-Beschaffung, Drohnenprojekt oder Patriot-Raketen: Die Zürcher Kanzlei Homburger war fast überall involviert – und stellt dem VBS hohe Rechnungen. Nun wächst der politische Druck.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das VBS beauftragte die Kanzlei Homburger seit 2021 in mehr als 50 Fällen und zahlte dafür insgesamt 2,5 Millionen Franken.

Die Beratungen betrafen fast alle grossen Problemprojekte des VBS, darunter die Drohne ADS15 und das Luftüberwachungssystem Florako.

SP-Ständerätin Franziska Roth fordert einen sofortigen Abbruch der Zusammenarbeit mit Homburger. Mehr anzeigen

Das Verteidigungsdepartement (VBS) hat in den vergangenen vier Jahren wiederholt auf die Dienste der Zürcher Kanzlei Homburger gesetzt – und dafür insgesamt 2,5 Millionen Franken ausgegeben. Das berichtet der Tages-Anzeiger unter Berufung auf eine interne Liste, die gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz veröffentlicht wurde.

Demnach war Homburger in mindestens neun Bereichen für das VBS tätig – darunter fast alle Projekte, die in den letzten Jahren für Schlagzeilen sorgten. Besonders ins Gewicht fallen Beratungen rund um den Kauf der F-35-Kampfjets. Zwei Gutachten aus dem Jahr 2021 bestätigten laut VBS den Festpreis für die Jets. Allein für zusätzliche F-35-bezogene Beratungen nach 2023 flossen über 100'000 Franken an Homburger.

Auch bei anderen Grossprojekten war die Kanzlei involviert: Rund 305'000 Franken kostete die rechtliche Begleitung der Skandaldrohne ADS15, deren Einsatz sich seit Jahren verzögert.

Für das Luftraum-Überwachungssystem Florako, das für 300 Millionen Franken modernisiert werden sollte, stellte Homburger 145'000 Franken in Rechnung. Selbst bei der Modernisierung der Armeetelekommunikation, deren Kosten auf 1,6 Milliarden Franken angestiegen sind, holte das VBS für 35'000 Franken rechtlichen Rat ein.

«Zusammenarbeit sofort beenden»

Ungewöhnlich ist, dass Homburger auch für Medienanfragen beigezogen wurde. Laut dem Bericht liess sich das VBS bei Auskunftsbegehren von Journalistinnen und Journalisten nach dem Öffentlichkeitsgesetz innerhalb von zwei Jahren Beratungen im Wert von rund 175'000 Franken kosten.

SP-Ständerätin Franziska Roth kritisiert die Praxis scharf: «Das VBS muss die Zusammenarbeit mit Homburger umgehend beenden.» Es bestehe der Verdacht, dass die Kanzlei beim F-35 «schlecht beraten» habe. Zudem könne das Vorgehen bedeuten, dass das Departement seiner eigenen Verwaltung misstraue oder Gefälligkeitsgutachten einhole.

Das VBS weist die Vorwürfe zurück. Die Kanzlei habe gemäss den geltenden Tarifen gearbeitet und könne auch künftig für Beratungen beauftragt werden. Ein im letzten Jahr beschlossenes Kostendach von acht Millionen Franken für rechtliche Beratungen verteilt sich auf Homburger und fünf weitere Kanzleien.

