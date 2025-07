Ernst_Fischer

Thomas Süssli, unser Armeechef sagte es treffend: Die Armee erfüllt ALLE Aufgaben. 2003 wurde über die Armee 21 abgestimmt. Die Armee ist für zivile Katastrophen gerüstet. In Sachen Verteidigung muss die Armee NICHTS leisten, sondern bloss die KOMPETENZ haben, (also wissen, was zu tun wäre). Dann sage ich: Die Soldatinen brauchen KEIN Gewehr, man muss ihnen bloss die Kompetenz beibringen (mit Mickeymausfilmen etc), WIE man mit einem Gewehr umgeht.

Aber nun zurück zur Hilfe in Katastrophen: Die Armee kann zeigen, wie der Marschplan aussieht, für das verschüttete Blatten, WANN es WO wiederaufgebaut wird, WIE Hilfe erfolgt, WIE mit ÖLTANKS in den verschütteten Häusern umzugehen ist, etc. etc.