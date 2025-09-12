Die US-Nationalgarde in Washington D.C. Keystone/EPA/Will Oliver

Die Schweizer Armee arbeitet künftig eng mit der Nationalgarde des US-Bundesstaats Colorado zusammen. Der Bundesrat hat die Partnerschaft im Rahmen des «State Partnership Program» genehmigt.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz nimmt am Ausbildungsprogramm der US-Nationalgarde teil und kooperiert mit dem Bundesstaat Colorado.

Im Zentrum stehen Cyberabwehr, Gebirgstraining, Schutz kritischer Infrastrukturen sowie Katastrophenhilfe.

Der Bundesrat betont, die Zusammenarbeit sei mit der Neutralität vereinbar und könne auch in Wirtschaft und Kultur neue Impulse geben. Mehr anzeigen

Die Schweiz vertieft ihre militärische Ausbildungszusammenarbeit mit den USA: Der Bundesrat hat am Freitag eine Absichtserklärung für eine Partnerschaft zwischen dem Verteidigungsdepartement (VBS) und der Nationalgarde des US-Bundesstaats Colorado gutgeheissen. Das teilt die Landesregierung mit.

Die Kooperation erfolgt im Rahmen des «State Partnership Program» (SPP), an dem weltweit über 100 Länder beteiligt sind, darunter 25 in Europa.

Mit der Aufnahme in das Programm erhält die Schweiz Colorado als Partnerstaat. Die Zusammenarbeit umfasst Themen wie Cyberabwehr, Weltraum, Schutz kritischer Infrastrukturen, Sanitätsdienste und Logistik. Geplant sind auch Trainings für Gebirgsspezialistinnen und -spezialisten sowie gemeinsame Übungen bei Katastrophenhilfe und alpinem Transport.

Keine Verpflichtungen

Das VBS betont, die Partnerschaft sei mit der Neutralität vereinbar und beruhe auf Freiwilligkeit: Es entstehen keine Abhängigkeiten oder Verpflichtungen. Als gemeinsame Grundlage gilt das Milizprinzip, das sowohl die Schweizer Armee als auch die US-Nationalgarde prägt. Zudem weist Colorado mit seinen Gebirgsregionen Parallelen zu den Schweizer Alpen auf.

Die Unterzeichnung der Absichtserklärung soll in zwei Schritten erfolgen – zunächst in der Schweiz durch den Armeechef und die Kommandantin der Colorado National Guard, später bei einer Zeremonie in den USA.