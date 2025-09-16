Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) führen per 14. Dezember 2025 den grössten Fahrplanwechsel ihrer Geschichte durch. Herzstück ist das neue Tramnetz Süd, das die Kapazität zwischen Stadelhofen und Rehalp verdoppeln soll.
Gleichzeitig bringt die einjährige Sanierung am Bahnhofquai zusätzliche Änderungen. blue News liefert dir die wichtigsten Neuerungen im Überblick:
Linie 2
Die Linie 2 fährt neu von Schlieren Geissweid über Bellevue bis zum Klusplatz. Ab Bellevue übernimmt sie damit die Strecke der heutigen Linie 8.
Linie 4
Die Linie 4 fährt neu vom Bahnhof Altstetten Nord via Bellevue bis nach Rehalp. Ab Bellevue übernimmt sie die Route der bisherigen Linie 11.
Linie 5
Die Linie 5 fährt ab Dezember 2025 nur noch von Laubegg über den Paradeplatz bis zum Bahnhof Stadelhofen. Ab Dezember 2026 fährt sie in den Hauptverkehrszeiten von Albisgütli via Bellevue und Stadelhofen bis nach Rehalp, ausserhalb dieser Zeiten bleibt die Route verkürzt.
Linie 8
Die Linie 8 fährt neu vom Hardturm über den Bahnhof Enge bis zur Kirche Fluntern. Am Sonntag fährt sie weiter bis zum Zoo. Ab Bahnhof Enge ersetzt sie die bisherige Linie 5.
Linie 11
Die Linie 11 fährt neu von Auzelg via Bellevue bis zum Bahnhof Tiefenbrunnen. Sie übernimmt damit ab Bellevue die Strecken der bisherigen Linien 2 und 4.
Linie 15
Die Linie 15 fährt neu vom Bucheggplatz via Bellevue bis zum Bahnhof Tiefenbrunnen. Auch sie übernimmt ab Bellevue Streckenabschnitte der bisherigen Linien 2 und 4.
Linie 17
Die Linie 17 fährt in den Hauptverkehrszeiten von Werdhölzli via Bahnhofquai und Paradeplatz bis zum Bahnhof Wiedikon. Ausserhalb der Hauptverkehrszeiten fährt sie nur bis zum Bahnhofplatz.
Grosse Änderungen am HB
Ab dem 14. Dezember wird die denkmalgeschützte Tramhaltestelle Bahnhofquai während eines Jahres umfassend saniert, erweitert und hindernisfrei ausgebaut.
Durch die Netzunterbrechung am Bahnhofquai kommt es während der gesamten Bauzeit zu vorübergehenden Anpassungen im Liniennetz: Fünf Tramlinien ändern dafür ihren Linienweg. Um die Anbindung im Bereich Bahnhofquai dennoch sicherzustellen, verkehren zusätzlich zwei temporäre Bau-Linien (50 und 51) im Netz der VBZ.
Die Änderungen wegen der Baustelle am HB
Linie 50 fährt neu von Frankental via Sihlquai/HB bis nach Auzelg.
Linie 51 fährt neu vom Bahnhof Altstetten Nord via Sihlquai/HB bis nach Seebach.
Linie 4 und 13 wechseln neu am HB: Die Linie 4 fährt zwischen Rehalp und HB, die Linie 13 fährt von HB nach Albisgütli.
Linie 6 und 14 wechseln neu am Bahnhofplatz: Die Linie 6 fährt vom Zoo bis HB, die Linie 14 vom HB nach Triemli.
Linie 11 und 15 wechseln neu an der Bahnhofstrasse: Die Linie 11 fährt von Tiefenbrunnen bis HB, die Linie 15 von HB zurück nach Tiefenbrunnen.
Linie 10 fährt neu ab Bahnhofstrasse/HB statt ab Bahnhofplatz/HB zum Flughafen.
Linie 17 fährt neu vom Sihlquai/HB bis zum Bucheggplatz.