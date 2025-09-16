Zahlreiche Linienführungen ändern sich. sda

Mit dem grössten Fahrplanwechsel in der Geschichte der VBZ wird das Zürcher ÖV-Netz komplett umgebaut. Zahlreiche Tram- und Buslinien fahren neu auf anderen Routen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sieben Tramlinien erhalten neue Routen, um das Gebiet Lengg besser anzubinden.

Die Sanierung am Bahnhofquai führt zu Ersatzlinien und Umleitungen.

Auch Busnetz, Nachtnetz und Glattal werden ausgebaut und verdichtet. Mehr anzeigen

Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) führen per 14. Dezember 2025 den grössten Fahrplanwechsel ihrer Geschichte durch. Herzstück ist das neue Tramnetz Süd, das die Kapazität zwischen Stadelhofen und Rehalp verdoppeln soll.

Gleichzeitig bringt die einjährige Sanierung am Bahnhofquai zusätzliche Änderungen. blue News liefert dir die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Linie 2

Die Linie 2 fährt neu von Schlieren Geissweid über Bellevue bis zum Klusplatz. Ab Bellevue übernimmt sie damit die Strecke der heutigen Linie 8.

Linie 4

Die Linie 4 fährt neu vom Bahnhof Altstetten Nord via Bellevue bis nach Rehalp. Ab Bellevue übernimmt sie die Route der bisherigen Linie 11.

Neue Linienführungen dürften zuerst für Verwirrung sorgen. KEYSTONE

Linie 5

Die Linie 5 fährt ab Dezember 2025 nur noch von Laubegg über den Paradeplatz bis zum Bahnhof Stadelhofen. Ab Dezember 2026 fährt sie in den Hauptverkehrszeiten von Albisgütli via Bellevue und Stadelhofen bis nach Rehalp, ausserhalb dieser Zeiten bleibt die Route verkürzt.

Linie 8

Die Linie 8 fährt neu vom Hardturm über den Bahnhof Enge bis zur Kirche Fluntern. Am Sonntag fährt sie weiter bis zum Zoo. Ab Bahnhof Enge ersetzt sie die bisherige Linie 5.

Linie 11

Die Linie 11 fährt neu von Auzelg via Bellevue bis zum Bahnhof Tiefenbrunnen. Sie übernimmt damit ab Bellevue die Strecken der bisherigen Linien 2 und 4.

Linie 15

Die Linie 15 fährt neu vom Bucheggplatz via Bellevue bis zum Bahnhof Tiefenbrunnen. Auch sie übernimmt ab Bellevue Streckenabschnitte der bisherigen Linien 2 und 4.

Linie 17

Die Linie 17 fährt in den Hauptverkehrszeiten von Werdhölzli via Bahnhofquai und Paradeplatz bis zum Bahnhof Wiedikon. Ausserhalb der Hauptverkehrszeiten fährt sie nur bis zum Bahnhofplatz.

Grosse Änderungen am HB

Die Haltestelle Bahnhofquai wird komplett saniert. Keystone/

Ab dem 14. Dezember wird die denkmalgeschützte Tramhaltestelle Bahnhofquai während eines Jahres umfassend saniert, erweitert und hindernisfrei ausgebaut.

Durch die Netzunterbrechung am Bahnhofquai kommt es während der gesamten Bauzeit zu vorübergehenden Anpassungen im Liniennetz: Fünf Tramlinien ändern dafür ihren Linienweg. Um die Anbindung im Bereich Bahnhofquai dennoch sicherzustellen, verkehren zusätzlich zwei temporäre Bau-Linien (50 und 51) im Netz der VBZ.

Die Änderungen wegen der Baustelle am HB Linie 50 fährt neu von Frankental via Sihlquai/HB bis nach Auzelg.

Linie 51 fährt neu vom Bahnhof Altstetten Nord via Sihlquai/HB bis nach Seebach.

Linie 4 und 13 wechseln neu am HB: Die Linie 4 fährt zwischen Rehalp und HB, die Linie 13 fährt von HB nach Albisgütli.

Linie 6 und 14 wechseln neu am Bahnhofplatz: Die Linie 6 fährt vom Zoo bis HB, die Linie 14 vom HB nach Triemli.

Linie 11 und 15 wechseln neu an der Bahnhofstrasse: Die Linie 11 fährt von Tiefenbrunnen bis HB, die Linie 15 von HB zurück nach Tiefenbrunnen.

Linie 10 fährt neu ab Bahnhofstrasse/HB statt ab Bahnhofplatz/HB zum Flughafen.

Linie 17 fährt neu vom Sihlquai/HB bis zum Bucheggplatz. Mehr anzeigen

Änderungen Busnetz Zürich West, Nachtnetz und Glattal

Auch die Buslinien werden teilweise neu geführt. sda

Das neue Angebot wird gemäss VBZ auch durch diverse Angebotsoptimierungen im Busnetz Zürich West, im Nachtnetz und im Glattal ergänzt. Die Übersicht:

Busnetz Zürich West Linie 89 fährt neu bis nach Unterengstringen und ersetzt damit die bisherige Linie 304.

Linie 78 fährt neu bis nach Heizenholz.

Linie 45 fährt neu bis nach Werdhölzli statt wie bisher als Linie 35.

Linie 44 fährt neu in den Hauptverkehrszeiten von ETH Hönggerberg via Bahnhof Affoltern bis nach Reckenholz. Mehr anzeigen

Nachnetz Linie N33 fährt neu auf dem Zürichberg.

Linie N5 fährt neu vom Bellevue bis zum Bahnhof Enge.

Linie N9 fährt neu vom Bellevue bis zum Stauffacher.

Linie N10 fährt neu immer bis zum Flughafen.

Mehrere Nachtlinien fahren neu auch nach 4 Uhr morgens. Mehr anzeigen