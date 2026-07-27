Auf der A13 in Graubünden haben Reisende am Samstag gleich zweimal ihre Ladung verloren. Besonders heftig endete der zweite Vorfall: Ein Velo fiel vom Autodach und wurde von drei Fahrzeugen überrollt.

Darum geht’s Auf der A13 öffnete sich zunächst die Dachbox eines niederländischen Autos.

Wenige Stunden später löste sich ein Velo von einem Fahrzeug mit spanischem Kennzeichen.

Drei Autos erfassten das Mountainbike, eines davon erlitt einen Platten. Zusammenfassung erstellt mit

Auf der A13 in Graubünden ist am Samstag bei zwei Fahrzeugen Ladung auf die Fahrbahn gefallen.

Gegen 14.40 Uhr öffnete sich während der Fahrt in Richtung Norden die Dachbox eines Autos mit niederländischem Kennzeichen. Mehrere darin verstaute Gegenstände fielen auf die Strasse. Eine Polizeipatrouille räumte sie von der Fahrbahn.

Velo löst sich vom Autodach

Der zweite Vorfall ereignete sich gegen 21.50 Uhr bei Domat/Ems. Ein auf dem Dach eines Autos mit spanischem Kennzeichen befestigtes Velo löste sich und fiel auf die Autobahn. Anschliessend wurde es von drei Fahrzeugen erfasst.

Das Mountainbike wurde stark beschädigt. An einem der beteiligten Autos entstand ebenfalls Schaden, zudem erlitt das Fahrzeug einen Platten. Die Kantonspolizei Graubünden erinnert daran, Befestigungen regelmässig zu kontrollieren und die maximale Traglast von Dach- und Veloträgern zu beachten.

Zusätzliche Ladung kann zudem das Fahrverhalten, den Bremsweg und die Empfindlichkeit gegenüber Seitenwind verändern. Die Polizei empfiehlt deshalb eine angepasste Fahrweise.