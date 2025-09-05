  1. Privatkunden
Unfall in Ellikon an der Thur ZH Velofahrer (16) wird von Mofa gezogen, stürzt und crasht mit Auto – tot

Sven Ziegler

5.9.2025

Hier kam es am Donnerstag zum tödlichen Crash.
Hier kam es am Donnerstag zum tödlichen Crash.
Kantonspolizei Zürich

Tragischer Unfall im Zürcher Weinland: Ein 16-jähriger Velofahrer ist am Donnerstagabend nach einer Kollision mit einem Auto ums Leben gekommen.

Redaktion blue News

05.09.2025, 14:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Ellikon an der Thur kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall.
  • Ein 16-jähriger Velofahrer stürzte, geriet auf die Gegenfahrbahn und wurde von einem Auto erfasst.
  • Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen erlag er am späten Abend seinen Verletzungen.
Mehr anzeigen

Am Donnerstagabend gegen 17 Uhr ereignete sich auf der Islikonerstrasse in Ellikon an der Thur (ZH) ein folgenschwerer Unfall. Nach Angaben der Kantonspolizei Zürich war ein 15-jähriger Mofafahrer in Richtung Ellikon unterwegs. Sein 16-jähriger Kollege liess sich dabei mit dem Velo vom Mofa ziehen.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam der Velofahrer zu Fall und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Auto einer 28-jährigen Lenkerin, die in Richtung Kefikon fuhr.

Der Jugendliche erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde vor Ort reanimiert und mit der Rega ins Spital geflogen. Trotz aller Bemühungen verstarb er am späten Abend.

Die Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Islikonerstrasse blieb mehrere Stunden gesperrt, die Feuerwehr Thurtal Süd richtete eine Umleitung ein.

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei auch die Staatsanwaltschaft, das Forensische Institut Zürich, der Rettungsdienst Winterthur mit Notarzt, die Rega sowie ein Care-Team der Polizei.

