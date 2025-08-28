  1. Privatkunden
Tödlicher Unfall in Stadt Luzern Velofahrer (81) stirbt nach Kollision mit Lastwagen

Dominik Müller

28.8.2025

Die Luzerner Polizei war am Donnerstag wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls im Einsatz.
Die Luzerner Polizei war am Donnerstag wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls im Einsatz.
Symbolbild: Luzerner Polizei

In der Stadt Luzern ist am Donnerstag ein 81-jähriger Velofahrer gestorben. Er kollidierte mit einem Lastwagen.

Dominik Müller

28.08.2025, 14:25

28.08.2025, 14:28

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Tribschenstrasse in der Stadt Luzern ein tödlicher Verkehrsunfall. Bei einer Kollision mit einem Lastwagen wurde ein 81-jähriger Fahrradfahrer tödlich verletzt, wie die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Mitteilung schreibt.

Der Unfallhergang wird von der Luzerner Polizei abgeklärt. Für die Betreuung der involvierten Personen wurde ein Care-Team aufgeboten. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr Stadt Luzern.

