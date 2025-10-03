  1. Privatkunden
Beim Luzernerhof Velofahrer crasht mit Lastwagen und stirbt

Sven Ziegler

3.10.2025

Die Luzerner Polizei rückte am Donnerstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall in der Stadt Luzern aus. (Archivbild)
Die Luzerner Polizei rückte am Donnerstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall in der Stadt Luzern aus. (Archivbild)
sda

Ein 76-jähriger Velofahrer ist am Donnerstagnachmittag in Luzern bei einer Kollision mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich beim Luzernerhof. Die Polizei sucht Zeugen.

Sven Ziegler

03.10.2025, 10:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 76-jähriger Velofahrer kam beim Zusammenstoss mit einem Lastwagen ums Leben.
  • Der Unfall geschah am Donnerstagnachmittag beim Luzernerhof in der Stadt Luzern.
  • Die Luzerner Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.
Mehr anzeigen

In Luzern ist es am Donnerstagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Luzerner Polizei ereignete sich die Kollision kurz nach 16 Uhr beim Luzernerhof. Ein Lastwagenfahrer war von der Haldenstrasse her unterwegs und wollte in Richtung Löwenstrasse abbiegen.

Zur selben Zeit fuhr ein 76-jähriger Velofahrer von der Haldenstrasse in Richtung Schweizerhofquai. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der Velofahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Lastwagenfahrer blieb körperlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ins Spital gebracht. Der Unfall führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um den Luzernerhof: Der Bereich war während zweieinhalb Stunden nur eingeschränkt befahrbar.

Im Einsatz standen neben der Polizei auch die Feuerwehr der Stadt Luzern, der Rettungsdienst 144 sowie Angehörige der Notfallseelsorge und des Careteams Luzern.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Luzerner Polizei um Hinweise. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 melden. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.

