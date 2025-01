Velofahrer von Lastwagen angefahren und gestorben

Die Kantonspolizei Tessin ermittelt, wie es zum Unfall in Locarno kam. (Archivbild) Bild: sda

Bei einem Verkehrsunfall in Locarno TI ist am Dienstag ein 59-jähriger Schweizer Velofahrer ums Leben gekommen. Er war aus unbekannten Gründen von einem Lastwagen erfasst worden, der von einem 32-jährigen Italiener gesteuert wurde, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich gemäss Angaben der Polizei kurz vor 16.30 Uhr auf der Via allo Stradonino. Der Zweiradlenker war auf einem Radweg in Richtung Riazzino unterwegs, als er vom Lastwagen angefahren wurde. Der Lastwagen war gerade dabei, in eine Strasse einzubiegen.

Reanimationsversuche ohne Erfolg

Trotz sofortiger Reanimationsversuche konnten die Rettungskräfte nur noch der Tod des Mannes feststellen, wie die Polizei mitteilte. Für die Bergungs- und Untersuchungsarbeiten wurde der betroffene Strassenabschnitt bis am Abend gesperrt. Die Behörden leiteten Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache ein.