Velofahrer kollidiert mit Spritzgestänge und stirbt

Ein Velofahrer ist in Winistorf SO mit dieser Pflanzenschutzspritze kollidiert. Er erlitt tödliche Verletzungen. Keystone

In Winistorf im Kanton Solothurn ist ein 57-jähriger Velofahrer bei einer Kollision mit einem landwirtschaftlichen Gerät ums Leben gekommen. Der Mann prallte in ein Spritzgestänge, das auf die Fahrbahn ragte.

Keystone-SDA SDA

Bei der Kollision mit einem landwirtschaftlichen Gerät ist ein 57-jähriger Velofahrer am Donnerstag in Winistorf SO tödlich verletzt worden. Der Mann prallte gemäss Polizei in ein ausgefahrenes Spritzgestänge.

Diese Pflanzenschutzspritze habe beim Rangieren mit dem Traktor auf die Fahrbahn des Velofahrers geragt, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mit. Der Landwirt sei auf einem Feld mit dem Spritzen des Saatguts beschäftigt gewesen.

Der tödliche Unfall ereignete sich gemäss Polizei um 16.15 Uhr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei der 57-Jährige nicht mehr ansprechbar gewesen. Es seien Erste-Hilfe-Massnahmen eingeleitet worden, die durch das Ambulanzteam und die Rega-Crew fortgesetzt worden seien. Trotz dieser Bemühungen verstarb der Velofahrer auf der Unfallstelle.

Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft leiteten Ermittlungen zum genauen Unfallhergang ein.