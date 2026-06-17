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Benken ZH Velofahrer nach Kollision mit Auto schwerverletzt

SDA

18.6.2026 - 05:09

Polizisten am Mittwochabend an der Unfallstelle in Benken ZH.
Polizisten am Mittwochabend an der Unfallstelle in Benken ZH.
Bild: Kantonspolizei Zürich

Ein 63-jähriger Velofahrer ist am Mittwochabend in Benken ZH bei einer Kollision mit einem Personenwagen schwer verletzt worden. Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden.

Keystone-SDA

18.06.2026, 05:09

18.06.2026, 07:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 63-jähriger Velofahrer ist am Mittwochabend in Benken ZH der Kantonspolizei Zürich zufolge bei einer Kollision mit einem Personenwagen schwer verletzt worden.
  • Der Mann wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.
  • Der Velofahrer wollte bei der Einmündung in eine Strasse nach links abbiegen, als es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision mit einem PKW kam.
  • Die 76-jährige Lenkerin des Wagens blieb bei dem Zusammenstoss unverletzt.
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Ein 63-jähriger Velofahrer ist am Mittwochabend in Benken ZH der Kantonspolizei Zürich zufolge bei einer Kollision mit einem Personenwagen schwer verletzt worden. Der Mann musste nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei am späten Mittwochabend mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 19.30 Uhr auf der Schulstrasse des Ortes. Der Velofahrer wollte bei der Einmündung in die Süchstrasse nach links abbiegen, als es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision mit einem PKW kam. Durch den heftigen Aufprall erlitt der Velofahrer schwere Verletzungen. Die 76-jährige Lenkerin des Wagens blieb bei dem Zusammenstoss unverletzt.

Der genaue Unfallhergang sei derzeit nicht geklärt und werde von die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht, teilte die Polizei weiter mit. Wegen des Vorfalls musste die Süchstrasse bis etwa 23.00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich waren ein Rettungswagen mit Notarzt der Rettungssanität Schaffhausen, die Verkehrsgruppe der Feuerwehr Stützpunkt Weinland, ein Rettungshelikopter der REGA, der zuständige Staatsanwalt sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.

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