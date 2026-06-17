Die Kantonspolizei Zürich musste am Mittwoch nach Birmensdorf ZH ausrücken. Symbolbild: Keystone

In Birmensdorf ZH hat sich am Mittwoch ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Velofahrer ist mit einem Postauto kollidiert.

Redaktion blue News Dominik Müller

In Birmensdorf ZH ist ein Velofahrer am Mittwochnachmittag mit einem Postauto kollidiert. Der Velofahrer ist dabei tödlich verunfallt, berichtet «Blick» unter Berufung auf die Kantonspolizei Zürich. Demnach sind aktuell mehrere Rettungskräfte vor Ort.

Auf Bildern von der Unfallstelle, die der Zeitung vorliegen, sind Fahrzeuge der Feuerwehr, Polizei und Ambulanz zu sehen. Auch wurden einzelne Bereiche der Unfallstelle mit Tüchern verdeckt.