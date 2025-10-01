  1. Privatkunden
Münchwilen TG Velofahrerin (42) stirbt bei Unfall mit Lastwagen

Lea Oetiker

1.10.2025

Am Dienstagabend kam es in Münchwilen TG zu einem tödlichen Unfall.
Am Dienstagabend kam es in Münchwilen TG zu einem tödlichen Unfall.
BRK News

Am Dienstagabend kam es in Münchwilen TG zu einem Unfall. Eine 42-jährige Velofahrerin verstarb noch vor Ort.

Lea Oetiker

01.10.2025, 10:47

Am Dienstagabend kam es in Münchwilen TG zu einem Unfall. Ein Lastwagenfahrer fuhr gegen 17.30 Uhr auf der Frauenfelderstrasse Richtung Frauenfeld und hielt beim Rotlicht auf der Höhe der Murgtalstrasse an.

Als er nach rechts in die Murgtalstrasse einbog, kam es noch aus ungeklärten Gründen, zu einem Zusammenstoss mit einer Velofahrerin. Die 42-Jährige verstarb noch vor Ort. Der 35-jährige Lenker blieb unverletzt.

