Bei einer Kollision mit einem Postauto ist am Sonntagnachmittag in Furna GR eine 32-jährige Velofahrerin schwer verletzt worden. Die Rega flog die Frau ins Kantonsspital Graubünden. Die Polizei untersucht die Unfallursache.

Eine Frau kollidierte mit dem Velo mit einem Postauto am Sonntagnachmittag.

Darum geht’s Eine 32-jährige Velofahrerin wurde in Furna GR bei einer Kollision mit einem Postauto schwer verletzt. Die Rega flog sie ins Kantonsspital Graubünden.

Der Unfall ereignete sich in einer engen und unübersichtlichen Rechtskurve. Zum Zeitpunkt der Kollision befanden sich keine Passagiere im Postauto.

Die Kantonspolizei Graubünden untersucht die genaue Ursache des Unfalls. Zusammenfassung erstellt mit

Eine 32-jährige Velofahrerin ist am Sonntagnachmittag in Furna GR bei einer Kollision mit einem Postauto schwer verletzt worden. Die Frau musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Die 32-Jährige war gegen 16.20 Uhr mit ihrem Velo auf der Verbindungsstrasse von Furna in Richtung Pragg-Jenaz unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung berichtet. Im Ortsbereich Chilcha kam ihr in einer unübersichtlichen und engen Rechtskurve ein Postauto im Linienverkehr entgegen. Aus noch nicht vollständig geklärten Gründen kam es zu einer seitlichen Frontalkollision.

Ersthelfer leisten Nothilfe

Die Velofahrerin erlitt schwere Verletzungen. Bis zum Eintreffen der Rega wurde sie von einer zufällig anwesenden Rettungssanitäterin und einem First Responder notfallmässig versorgt. Anschliessend flog die Rega die 32-Jährige ins Kantonsspital Graubünden nach Chur.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Passagiere im Postauto. Die Kantonspolizei Graubünden untersucht den genauen Unfallhergang.