Am Dienstagnachmittag kam es in Ebikon LU zu einem Unfall. sda

Am Dienstagnachmittag kam es in Ebikon LU zu einem schweren Unfall. Eine Velofahrerin starb vor Ort. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer oder nach der Fahrerin.

Am Dienstagnachmittag kollidierte eine Frau in Ebikon LU mit einem Auto zusammen. Die 69-jährige Velofahrerin starb noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Auf der Höhe Maienhofstrasse 35 kollidierte sie mit dem Heck eines dunklen Autos, welches ebenfalls in Richtung Ebikon fuhr.

Durch die Kollision stürzte die Frau und wurde von einem entgegenkommenden Auto erfasst, wie die Luzerner Polizei «20 Minuten» bestätigte. Trotz der schnellen medizinischen Versorgung verstarb die Frau.

Die Fahrerin oder der Fahrer des dunklen Personenwagens, welcher in Richtung Ebikon fuhr, wird aktuell von der Polizei gesucht. Zeugen sollen sich bei der Luzerner Polizei melden.

Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft gesucht.