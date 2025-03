Milanista81

Ich gehe lieber nach DE an Punk-Festivals. Die Leute dort sind chillig und am Ende des Festivals übergibt man Pfandflaschen den weniger bedürftigen, Abfall wird richtig entsorgt und am Schluss sieht man nur an den Fussspuren dass gefeiert wurde. 3 Tage Musik mit ca. 50 Bands für 50 -100€ 👌☺️