Kiko unterwegs im Schrebergarten – so schätzen Portugiesen die Chancen gegen Belgien ein

In Portugal hat Kleingärtnerei Tradition. Kein Wunder, sind auch in der Schweiz die Schrebergärten fest in lusitanischer Hand. Kiko macht vor dem Knüller gegen Belgier den Stimmungstest.

26.06.2021