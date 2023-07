Verdächtiger Zürcher wird wegen Büsiquäler-Video gejagt

Ich bin selber Halterin von 2 Katzen. Diese Katzenquäler sollten mit haftstrafe verbüsst werden. Ich kann die Wut des Mobs verstehen, nur gilt ja die Unschuldsvermutung und wen man denkt man kennt den Tierquäler sollte man zur Polizei statt Selbst was zu machen

Veithiefra81

wir hatten mal ein Pflegekind, das hatte kleine Gänschen in den Tod "geschoben" - so gestört war der. Als wir ihm mal eine Ohrfeige gegeben hatten, weil er sein Glied zeigte, wurde er in Schutz genommen, weil wir ihn damit retraumatisiert hätten. Der Urheber der Angriffe dann auf uns war ein Quereinsteiger bei der Polizei - einer der sog. NETTEN Lehrer unterstützt von GUtmenschen. Gestörte Welt auf allen Seiten.