  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Klare Bestimmungen Verein lanciert Volksinitiative für mehr digitale Sicherheit

SDA

2.6.2026 - 08:02

Eine neue Volksinitaitive will die digitale Sicherheit in der Schweiz erhöhen. (Archivbild)
Eine neue Volksinitaitive will die digitale Sicherheit in der Schweiz erhöhen. (Archivbild)
Keystone

Eine neue Volksinitiative will die digitale Sicherheit in der Schweiz erhöhen. Der Bund soll demnach auf Verfassungsstufe für alle öffentlichen und privaten Akteure im digitalen Raum des Landes Sicherheitsbestimmungen festlegen.

Keystone-SDA

02.06.2026, 08:02

02.06.2026, 10:10

Zudem soll er deren Anwendung gewährleisten. Der Text der eidgenössischen Volksinitiative «Für die digitale Sicherheit der Schweiz» wurde am Dienstag im Bundesblatt veröffentlicht. Sie wurde vom Verein Swiss Digital Pact lanciert und hat zum Ziel, «die Grundlagen für einen sicheren digitalen Raum für Bevölkerung, Wirtschaft, Staat und die entsprechenden Daten zu legen», wie dem Text zu entnehmen war.

Der Bund werde mit einem neuen Artikel 57a «Digitale Sicherheit» in der Bundesverfassung explizit beauftragt, für wirksame Sicherheitsbestimmungen im digitalen Raum zu sorgen und deren Umsetzung sicherzustellen. Unter anderem sollen auch Personendaten besser geschützt werden.

Bis 2. Dezember 2027 müssen die für ein Zustandekommen nötigen 100'000 gültigen Unterschriften beisammen sein.

Meistgelesen

Deshalb liess Prinz William seine Mutter Diana am Telefon abblitzen
El Niño kehrt zurück – Experten warnen vor Dürren und Fluten
Was der Iran-Krieg mit deinem Portemonnaie macht, ist erst der Anfang

Mehr aus dem Ressort

BFU schlägt Alarm. Jeder dritte Autofahrer fährt zu schnell

BFU schlägt AlarmJeder dritte Autofahrer fährt zu schnell

Mieten. Parlament spricht Geld für gemeinnützigen Wohnungsbau

MietenParlament spricht Geld für gemeinnützigen Wohnungsbau

Trotz schwarzer Zahlen. Bundesrechnung gibt im Nationalrat zu reden

Trotz schwarzer ZahlenBundesrechnung gibt im Nationalrat zu reden