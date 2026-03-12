  1. Privatkunden
Jetzt gibt es neue Hoffnung Aargauer Hotel verlottert seit Jahrzehnten

Sven Ziegler

12.3.2026

Der Verenahof in Baden AG ist seit Jahrzehnten geschlossen.
Der Verenahof in Baden AG ist seit Jahrzehnten geschlossen.
Wikimedia Commons

Seit Jahrzehnten stehen die einstigen Luxushotels Verenahof, Bären und Ochsen im Badener Bäderquartier leer. Nun präsentieren Eigentümer und Stadt ein neues Projekt – und plötzlich könnte es schnell gehen.

Sven Ziegler

12.03.2026, 10:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die historische Hotelanlage Verenahof im Badener Bäderquartier soll neu genutzt werden.
  • Geplant sind Wohnungen mit Service für Senioren, kulturelle Angebote und öffentliche Räume.
  • In den nächsten zwölf Monaten sollen Baugesuch und Kostenvoranschlag ausgearbeitet werden.
Mehr anzeigen

Seit Jahrzehnten steht im Badener Bäderquartier eine der prominentesten Bauruinen der Region: die historischen Hotels Verenahof, Bären und Ochsen. Einst gehörten sie zu den luxuriösesten Kurhotels der Schweiz – heute sind sie ein Symbol für gescheiterte Projekte und jahrelange Planungsstreitigkeiten.

Die Eigentümerin Verenahof AG bestätigt jetzt neue Pläne für das Gelände. In Zusammenarbeit mit der Stadt Baden und der kantonalen Denkmalpflege sei ein neues Nutzungskonzept erarbeitet worden. Vorgesehen ist eine Kombination aus betreutem Wohnen für Seniorinnen und Senioren, kulturellen Angeboten sowie öffentlich zugänglichen Nutzungen.

Entscheidender Vertrag unterzeichnet

Ein wichtiger Schritt wurde bereits Anfang Februar gemacht. Am 5. Februar unterzeichneten die Verenahof AG und die Stadt Baden einen verwaltungsrechtlichen Vertrag, wie die beiden Parteien in einer Mitteilung schreiben.

Solche Verträge sind notwendig, weil Projekte im sogenannten Verenahof-Geviert mit der historischen Bäderlandschaft kompatibel sein müssen.

Laut Eigentümerin schafft der Vertrag nun Planungssicherheit für die nächsten Projektschritte. In den kommenden rund zwölf Monaten sollen ein Baugesuch sowie ein detaillierter Kostenvoranschlag ausgearbeitet werden.

Mehrere Projekte waren zuvor gescheitert

Der Weg bis hierhin war lang. Die Gebäude stehen seit Jahrzehnten leer. Mehrere Investitionsprojekte sind bereits gescheitert.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt einst ein Projekt des bekannten Tessiner Architekten Mario Botta, wie das «Badener Tagblatt» schreibt. Er plante eine markante Kuppel, die Licht ins Innere der verbundenen Hotelbauten bringen sollte. Doch Stadt und Denkmalpflege stellten sich gegen das Vorhaben. Auch ein später geplantes Rehabilitationszentrum kam nie zustande – trotz Investitionen von mehreren Millionen Franken.

Der Zustand der Gebäude gilt inzwischen als stark sanierungsbedürftig. Ob das Vorhaben tatsächlich umgesetzt wird, entscheidet sich nun in den nächsten Monaten. 

