Welchen Schaden ein unbeaufsichtigtes Teelicht verursachen kann, zeigt ein Vorfall in Maienfeld GR. Die Feuerwehr musste die brennende Badewanne aus der Wohnung entfernen und auf der Terrasse löschen.

Darum geht’s In Maienfeld GR musste die Feuerwehr eine brennende Badewanne aus einem Mehrfamilienhaus entfernen.

Offenbar löste ein unbeaufsichtigtes Teelicht den Brand aus.

Der Sachschaden dürfte laut Kantonspolizei Graubünden mehrere Zehntausend Franken betragen. Zusammenfassung erstellt mit

Am Mittwochabend ist es in einem Mehrfamilienhaus in Maienfeld GR zu einem Brand gekommen. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilt, ging kurz vor 18.30 Uhr bei der Einsatzleitzentraledie Meldung ein, wonach aus einem Mehrfamilienhaus starker Rauch sichtbar sei.

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnten alle Bewohner das Gebäude selbstständig verlassen.

Die Feuerwehr Maienfeld stellte in einem Badezimmer schliesslich eine brennende Badewanne fest. Diese musste aus dem Raum entfernt und auf der Terrasse vollständig gelöscht werden.

Gemäss ersten Erkenntnissen steht ein unbeaufsichtigtes Teelicht als Brandursache im Vordergrund. Dieses war am Vormittag in die Badewanne gelegt worden. Durch die starke Rauchentwicklung wurde auch die Wohnung erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte mehrere Zehntausend Franken betragen.

Teelichter nie unbeaufsichtigt lassen

Mit einem «Präventiven Hinweis» betont die Kantonspolizei die Gefahr der beliebten Kerzen. Demnach stellt auch ein Teelicht im Aluminiumbecher eine offene Feuerquelle dar. Der Aluminiumbecher diene lediglich als Behälter für Wachs und Docht und biete keinen Brandschutz, wie die Kantonspolizei erklärt.

Selbst das Platzieren eines Teelichts in einem vermeintlich sicheren Behälter verhindert einen Brand nicht, da die entstehende Hitze Materialien beschädigen, schmelzen oder entzünden kann.

Teelichter sollten deshalb ausschliesslich auf einer feuerfesten Unterlage verwendet und niemals unbeaufsichtigt gelassen werden.