Verkäuferin kassiert doppelt, versteckt Luxusware – und prellt auch noch Krankenkasse

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kurioser Fall im Aargau Verkäuferin kassiert doppelt, versteckt Luxusware – und prellt auch noch Krankenkasse

Dominik Müller

18.1.2026

Die Vorfälle ereigneten sich in einem Geschäft im Shoppi Tivoli.
Die Vorfälle ereigneten sich in einem Geschäft im Shoppi Tivoli.
Google Street View

In einem Geschäft im Shoppi Tivoli in Spreitenbach AG haben Mitarbeitende ein raffiniertes System zum Diebstahl und Betrug aufgebaut. Eine 40-jährige Frau wurde nun verurteilt.

Dominik Müller

18.01.2026, 13:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Mitarbeiterin eines Geschäfts im Shoppi Tivoli in Spreitenbach veruntreute mit einer Kollegin rund 800 Franken durch fingierte Rückgaben an der Kasse.
  • Zusätzlich war sie in einen grösseren Diebstahl verwickelt und lagerte gestohlene Ware wie eine Apple Watch in ihrem Spind – sie wurde deshalb auch wegen Hehlerei verurteilt.
  • Die Frau täuschte ausserdem mit gefälschten Arztzeugnissen ihre Krankenkasse.
Mehr anzeigen

Händler kämpfen regelmässig mit Diebstählen – besonders heikel wird es, wenn das eigene Personal mitmacht. Ein aktueller Strafbefehl aus dem Aargau zeigt, wie weit einige gehen.

Im Fokus steht eine heute 40-jährige Schweizerin, die in einem Geschäft im Shoppi Tivoli in Spreitenbach arbeitete. Zusammen mit einer Kollegin trickste sie an der Kasse: Zwei bereits bezahlte Quittungen wurden als Rückgaben verbucht – einmal über rund 300, einmal über 500 Franken, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Das Geld wurde ausbezahlt, die Kunden hatten keine Ahnung.

Doch der Fall geht weiter. Laut Staatsanwaltschaft waren noch mehr Mitarbeitende involviert. Verkaufsware wurde aus einem Lager in Säcke gepackt und in Spinden versteckt. Auch der Spind der Beschuldigten diente gemäss Bericht als Versteck. Dort lagerten demnach unter anderem ein Lacoste-Pullover (199 Franken), eine Apple Watch (519 Franken) und ein Gerät zum Entfernen von Warensicherungen. Weil sie wusste, dass die Ware gestohlen war, machte sie sich der Hehlerei schuldig.

Zu Geldstrafe verurteilt

Zusätzlich betrog die Frau eine Versicherung. Sie meldete sich mehrfach krank – teils monatelang – und reichte sieben Arztzeugnisse ein, die sie als voll arbeitsunfähig auswiesen. Diese hatte sie laut Ermittlungen über eine Kollegin in der Türkei organisiert. Die Krankenkasse zahlte knapp 1700 Franken Taggeld.

Das Geld muss sie zurückzahlen. Dazu kommen eine bedingte Geldstrafe von 10'500 Franken, eine Busse von 2000 Franken und über 1200 Franken Gebühren.

Mehr aus dem Ressort

Skiunfall in Grindelwald BE. 81-Jähriger verunglückt auf der Kleinen Scheidegg tödlich

Skiunfall in Grindelwald BE81-Jähriger verunglückt auf der Kleinen Scheidegg tödlich

Neue Details enthüllt. So zweifelhaft verlaufen die Ermittlungen zur Tragödie in Crans-Montana wirklich

Neue Details enthülltSo zweifelhaft verlaufen die Ermittlungen zur Tragödie in Crans-Montana wirklich

Grossaufgebot im Einsatz. Polizei löst Anti-WEF-Demonstration in Bern auf

Grossaufgebot im EinsatzPolizei löst Anti-WEF-Demonstration in Bern auf

Meistgelesen

EU-Staaten warnen vor Eskalation +++ Bundeswehrsoldaten ziehen aus Grönland ab
«Arroganz der USA kennt keine Grenzen» – so scharf reagiert die internationale Presse
Mit diesem Punkt bringt Federer das Publikum in Melbourne zum Toben
Verkäuferin kassiert doppelt, versteckt Luxusware – und prellt auch noch Krankenkasse
Meillard verpasst Podest knapp – Iten sensationeller Sechster