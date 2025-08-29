Trotz Verkaufs wollte sich ein 81-Jähriger nicht von seinem Mercedes trennen. Symbolbild: Keystone

Ein Senior stahl seinen zuvor für 20'000 Franken verkauften Mercedes mit einem zurückbehaltenen Schlüssel. Nun ist er dafür rechtlich belangt worden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 81-jähriger Schweizer stahl seinen zuvor verkauften Mercedes SL 350 mit einem zurückbehaltenen Zweitschlüssel.

Der Diebstahl ereignete sich sechs Monate nach dem Verkauf.

Er wurde zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse verurteilt. Mehr anzeigen

Ein 81-jähriger Schweizer hat seinen zuvor verkauften Mercedes-Benz SL 350 mit einem zurückbehaltenen Zweitschlüssel entwendet. Das geht aus einem Strafbefehl hervor, über den 20 Minuten berichtet.

Der Vorfall ereignete sich demnach im Dezember 2024, etwa sechs Monate nach dem Verkauf des Fahrzeugs für 20'000 Franken. Der Käufer hatte das Auto an seinem Wohnort in Therwil BL geparkt, nichts ahnend, dass der Verkäufer einen Schlüssel zurückbehalten hatte.

Zu Geldstrafe verurteilt

Kurz vor Weihnachten entschloss sich der Senior, das Auto zurückzuholen. Er fuhr gemäss Bericht nach Therwil, montierte seine eigenen Nummernschilder an den Mercedes und brachte das Fahrzeug in eine Garage nach Duggingen BL. Dort liess er den Fahrzeugausweis annullieren und das Auto ausser Verkehr setzen.

Der Diebstahl blieb jedoch nicht unentdeckt. Die Justiz des Kantons Basel-Landschaft verurteilte den 81-Jährigen zu einer bedingten Geldstrafe von 3600 Franken mit einer Probezeit von zwei Jahren sowie einer zusätzlichen Busse von 1200 Franken.